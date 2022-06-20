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溫網／史上第一次 練習開放兩大球場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
溫網去年冠軍約克維奇。 路透
溫網去年冠軍約克維奇。 路透

溫布頓會外賽今天點燃戰火，大會今年將首度開放中央球場和第一球場供球員練習，以避免像去年的滑倒受傷事件一再上演。

美國23度大滿貫得主小威廉絲（Serena Williams），去年首輪就因在底線打滑造成腳受傷，成為最大咖的滑倒受害者，之後也有多位球員因前幾天的草地比過往溼滑而受傷，遭受不少批評。

今年大會改變方式是開放球員賽前練習，讓草地不會那麼茂盛和溼滑，不過大會已表態，開放球場是「有限度」，並非人人都能登上兩個主要球場。

對大滿貫賽事來說，讓球員在正式大賽開打前到主球場練習並非新聞，但溫布頓是特例，為保護草地，過去在首日比賽前，全英網球俱樂部只會安排一場雙打比賽，且是讓俱樂部成員只打一盤，日期通常是周一開打日前的前一個周六。

去年小威受傷後，法國曼納利諾（Adrian Mannarino）也是首輪因滑倒被迫退賽，連地主「英國希望」墨瑞（Andy Murray）都說當時草地狀態非常滑，移動並不容易。

尋求衛冕的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）也說，不記得自己曾經在主球場滑倒那麼多次。

小威廉絲 溫布頓 Novak Djokovic

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