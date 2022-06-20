高球／俞俊安威奇托賽奪第3 獲美巡賽資格機會增
台灣旅美高球好手俞俊安今天在美次巡威奇托公開賽最後1輪打出68桿，4輪合計以低於標準20桿的260桿，拿下第3，距離取得美巡賽參賽資格更進一步。
光輝國際巡迴賽的威奇托公開賽屬於美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）次巡賽，今天在美國堪薩斯州進入最後1回合賽事，美籍華裔球員熊瑾菘（Norman Xiong）打出63桿，4輪累計以低於標準桿26桿的254桿成績，以5桿優勢奪得冠軍。
俞俊安前3輪分別揮出67、63、62桿，今天出發前僅落後1桿，最終輪射下5鳥、苦吞3柏忌，打出68桿，4輪合計260桿，以第3名作收。
本季為俞俊安在光輝國際巡迴賽第2個賽季，在威奇托公開賽獲得第3名佳績後，積分也有所進帳，在巡迴賽積分榜排名將升至第27名，而例行賽結束後，前25名選手將獲得美巡賽參賽卡。
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