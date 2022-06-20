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高球／LPGA邁爾菁英賽 徐薇淩並列第9本季最佳

中央社／ 台北20日電
徐薇淩在LPGA邁爾菁英賽繳出個人本季最佳成績。 美聯社資料照
徐薇淩在LPGA邁爾菁英賽繳出個人本季最佳成績。 美聯社資料照

台灣旅美高球女將徐薇淩LPGA邁爾菁英賽表現漸入佳境，今天最終輪單日抓下6鳥，揮出66桿，4輪合計以低於標準15桿的273桿，繳出個人本季最佳的並列第9成績。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）邁爾菁英賽在美國密西根州舉行，總獎金250萬美元（新台幣約7496萬元），今天展開最後1輪競桿。

徐薇淩本週表現猶如倒吃甘蔗，前3輪分別揮出70桿、69桿、68桿，今天最終輪前9洞就射下3鳥，轉場後火力不減，再添3鳥入袋，以66桿繳卡，4輪合計273桿，並列第9，本季首度闖進前10名。

除了徐薇淩外，錢珮芸同樣晉級邁爾菁英賽最後2輪賽事，今天最終輪表現有落差，從第一洞出發的她，前9洞抓下2鳥，但轉場後分別在第12、13、17洞苦吞柏忌，所幸在收尾的第18洞抓鳥止血，打出72桿，4輪合計279桿，並列第32。

愛爾蘭好手馬奎爾（Leona Maguire）最後1輪猛打8鳥，吞下1柏忌，揮出65桿，追上領先群，4輪正規賽結束以低於標準18桿的270桿，與美國女將N.柯達（Nelly Korda）、卡普秋（Jennifer Kupcho）並列第一。

卡普秋最後在延長加洞賽勝出，奪得個人本季第2冠，N.柯達衛冕夢碎，與馬奎爾同為並列第2。

徐薇淩 高爾夫 LPGA

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