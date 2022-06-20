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桌球／本季男單首冠到手 林昀儒難掩開心：距離上一冠很久了

聯合新聞網／ 綜合報導
林昀儒奪下今年首座男單冠軍。 圖擷自World Table Tennis臉書粉專
林昀儒奪下今年首座男單冠軍。 圖擷自World Table Tennis臉書粉專

台灣桌球好手林昀儒在世界桌球職業大聯盟（WTT）挑戰賽薩格勒布站男單決賽，僅花39分鐘就以直落四擊敗中國新星向鵬，奪下今年首座男單冠軍，賽後「小林同學」直呼：「距離上次奪冠已經有段日子了。」

現年20歲的林昀儒，在WTT球星挑戰賽克羅埃西亞薩格勒布站先是於4強對決排名12的德國選手法蘭西斯卡（Patrick Franziska），最終以4比1逆轉搶下冠軍戰門票，決賽對上19歲的中國新星向鵬，以11比8、11比9、11比5、11比8橫掃對手，本季男單首冠到手。

林昀儒在賽前曾表示，中國球員實力很強、都不好打，因此對於最終能抱走冠軍盃他感到非常開心，「我很高興，因為距離我上次贏得男單冠軍已經有段日子了，大概有2年多的時間，要贏下這場比賽相當不容易，雖然看起來是4比0，但是每一局都很難，你必須全神貫注，我認為自己的發球和接發球做得很好，這是我獲勝的原因。」

WTT在官方FB和IG也放上兩人比賽的片段，並稱讚林昀儒令人印象深刻的表現讓他榮獲冠軍，直呼「他怎麼做到的？（How does he do it？）」

林昀儒 桌球

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