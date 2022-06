桌球／本季男單首冠到手 林昀儒難掩開心：距離上一冠很久了

台灣桌球好手林昀儒在世界桌球職業大聯盟(WTT)挑戰賽薩格勒布站男單決賽,僅花39分鐘就以直落四擊敗中國新星向鵬,奪下今年首座男單冠軍,賽後「小林同學」直呼:「距離上次奪冠已經有段日子了。」

現年20歲的林昀儒,在WTT球星挑戰賽克羅埃西亞薩格勒布站先是於4強對決排名12的德國選手法蘭西斯卡(Patrick Franziska),最終以4比1逆轉搶下冠軍戰門票,決賽對上19歲的中國新星向鵬,以11比8、11比9、11比5、11比8橫掃對手,本季男單首冠到手。

林昀儒在賽前曾表示,中國球員實力很強、都不好打,因此對於最終能抱走冠軍盃他感到非常開心,「我很高興,因為距離我上次贏得男單冠軍已經有段日子了,大概有2年多的時間,要贏下這場比賽相當不容易,雖然看起來是4比0,但是每一局都很難,你必須全神貫注,我認為自己的發球和接發球做得很好,這是我獲勝的原因。」

WTT在官方FB和IG也放上兩人比賽的片段,並稱讚林昀儒令人印象深刻的表現讓他榮獲冠軍,直呼「他怎麼做到的?(How does he do it?)」