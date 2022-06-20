國際游泳總會新政策 限制跨性別選手參戰女子組

國際游泳總會（FINA）今天在投票後公布新政策，決定對跨性別運動員參加女子組賽事設限，並成立工作小組，以在某些賽事為跨性別者設立「開放」項目。

路透社報導，隨著體育圈為兼具包容性與多元性，同時確保沒有不公平的優勢存在，跨性別運動員的權益成了相關討論的一大焦點。

美國賓州大學跨性別游泳選手湯瑪斯（Lia Thomas）今年稍早贏得女子500公尺自由式金牌，成為在全美大學體育聯盟（NCAA）一級泳賽史上首位奪冠的跨性別運動員，引發更多討論。

湯瑪斯曾表達爭取奧運參賽權的願望，但FINA的新規定將讓湯瑪斯被拒於門外。

FINA成員聽取由醫學、法律和體育領域頂尖人士所組成的跨性別小組報告後，在FINA特別大會上做出決策，堪稱是所有奧運項目主管機構中最嚴格。

FINA新政策規定，由男變女的跨性別運動員唯有符合FINA要求才能取得參賽資格，意即要能證明在未歷經所謂「譚納階段」（Tanner stages）第2階段男性青春期或12歲前就轉換性別，以發生時間較晚者為準。

這項政策交由在匈牙利普斯卡斯球場（Puskas Arena）參加大會的152個具有投票權的國家泳協成員決定，最後以約71%的多數通過。

FINA主席穆沙蘭（Husain Al-Musallam）說：「我們必須保護運動員參賽的權利，但也得在賽事中保持公平，尤其是FINA辦的女子組賽事。」

「FINA將永遠歡迎每一位運動員。開放組的設立，將意味著每個人都能有機會參加菁英級的賽事。這是前所未見的，因此FINA將需要帶頭來做。我希望在這個過程中，所有運動員都能感受到自己是被納入其中，得以發展理念。」

FINA新政策也開放參賽權給那些「完全性雄激素不敏感，因此未能經歷男性青春期」的人。

在譚納標準第2階段開始或12歲前就抑制男性青春期的游泳選手，之後也持續將血清（或血漿）中的睪酮濃度保持在2.5nmol/L以下者，也獲准參加女子組賽事。

女變男的跨性別運動員（跨性別男性）則完全不受影響，有資格參加男子組比賽。