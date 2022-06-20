羽球／3頂尖賽事奪28冠破紀錄 戴資穎慶生不忘抱怨誤判

台灣羽球一姐戴資穎昨在印尼羽球公開賽收下本季第2冠，成為今天滿28歲的她最棒的生日禮物，這不僅是她個人生涯在該站第3冠，同時也讓她在BWF世界巡迴賽累積13冠，高居史上第一，不過在慶生之餘她仍忍不住抱怨比賽時多次被裁判誤判。

戴資穎昨天在印尼公開賽冠軍戰與亞錦賽金牌、中國女將王祉怡激戰3局、60分鐘，最終以21比23、21比6、21比15擊敗對手收下本季第2冠，此勝也助她賺進1萬2000分冠軍積分，目前與世界球后山口茜的差距只有318分。

戴資穎在印尼公開賽分別先後擊敗中國好手陳雨菲、王祉怡，精湛的球技引起外媒盛讚，「『至尊魔法師』戴資穎博士展現了一次驚人的逃脫，挽救五個賽點並輕鬆贏得決勝局」、「戴女王的絕地大反攻！」、「戴資穎是非常少見的選手，第二局展現出強大的韌性跟堅強意志力，讓人驚嘆」。

BWT撰文指出，當戴資穎投入比賽後，就會專注在自己的表演，每顆擊球都會聽從她的命令，用各種不可置信地角度讓球過網，「她精湛且具風險的打球風格讓球迷多次心跳差點停止。」

戴資穎生涯在超級賽一共拿下12冠，世界巡迴賽累積13冠，在世界羽聯大獎賽拿下3冠，三項頂尖賽事合計拿下28冠，超越中國傳奇名將王儀涵的27冠紀錄，為羽球女單的世界紀錄。

今天剛好也是戴資穎生日，不過她在慶生同時，忍不住抱怨裁判在昨日冠軍賽又誤判，在4強賽逆轉中國好手陳雨菲後，小戴就在IG限時動態不滿發文「不懂到底哪裡越網還是觸網了。」，昨天賽後她再度對裁判對於觸網的判決感到不解，在限時動態寫下「AGAIN。」並附上無奈攤手的表情符號。