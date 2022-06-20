羽球／28歲生日快樂！戴資穎感性寫期許
「背靠背」打下泰國公開賽和印尼公開賽金盃的我國羽球「一姊」戴資穎，今天迎接28歲生日，昨天剛逆轉奪下印尼冠軍的小戴，凌晨感謝寫下年紀增長的感觸，同時感謝團隊幾年來一起全球拚戰。
「28歲，每一步越來越艱辛，也越來越珍惜。」祝福自己生日快樂的小戴，除感謝球迷暖心祝福，也感謝相處時間比家人更長的團隊成員。
昨天印尼逆轉奪冠後，小戴被問到「會再打羽球多久」，她沒給明確答案，28歲第一篇貼文也寫道「沒辦法期許自己可以越來越好，但希望自己能健健康康」。
17歲打下美國公開賽冠軍，是小戴國際賽勝利的起點，11年來她包括3度全英公開賽奪冠、3度年終賽封后、世錦賽奪銀都是我國羽壇紀錄，2018年雅加達亞運奪金也是台灣羽壇第一人，去年東京奧運帶回的銀牌再寫新頁，還保有「世界球后」在位213周的最長紀錄。
上月小戴先在泰國公開賽打下金盃，回台休息期間完成最後的博士論文審查，帶著博士新身份飛往雅加達再迎接本季第2冠，28歲的第一站將是28日開打的馬來西亞公開賽。
馬來西亞公開賽屬於BWF超級750系列賽，總獎金67萬5千美金，世界排名第2的小戴列女單第2種子，首輪將遭遇比利時的譚蓮妮，有機會挑戰連3站登頂。
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