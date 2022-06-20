快訊

地震影響？滿州雷霆操演雷霆2000火箭彈爆炸 民眾驚恐要求說明

台積電股價500元失守 今年市值蒸發5兆元

台灣考招制度換湯不換藥？3關鍵字看美國名校怎麼做

羽球／28歲生日快樂！戴資穎感性寫期許

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎今天過28歲生日。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎今天過28歲生日。圖／Badminton Photo提供（資料照）

「背靠背」打下泰國公開賽和印尼公開賽金盃的我國羽球「一姊」戴資穎，今天迎接28歲生日，昨天剛逆轉奪下印尼冠軍的小戴，凌晨感謝寫下年紀增長的感觸，同時感謝團隊幾年來一起全球拚戰。

「28歲，每一步越來越艱辛，也越來越珍惜。」祝福自己生日快樂的小戴，除感謝球迷暖心祝福，也感謝相處時間比家人更長的團隊成員。

昨天印尼逆轉奪冠後，小戴被問到「會再打羽球多久」，她沒給明確答案，28歲第一篇貼文也寫道「沒辦法期許自己可以越來越好，但希望自己能健健康康」。

17歲打下美國公開賽冠軍，是小戴國際賽勝利的起點，11年來她包括3度全英公開賽奪冠、3度年終賽封后、世錦賽奪銀都是我國羽壇紀錄，2018年雅加達亞運奪金也是台灣羽壇第一人，去年東京奧運帶回的銀牌再寫新頁，還保有「世界球后」在位213周的最長紀錄。

上月小戴先在泰國公開賽打下金盃，回台休息期間完成最後的博士論文審查，帶著博士新身份飛往雅加達再迎接本季第2冠，28歲的第一站將是28日開打的馬來西亞公開賽。

馬來西亞公開賽屬於BWF超級750系列賽，總獎金67萬5千美金，世界排名第2的小戴列女單第2種子，首輪將遭遇比利時的譚蓮妮，有機會挑戰連3站登頂。

羽球 世錦賽 戴資穎

延伸閱讀

羽球／戴資穎若大馬公開賽奪冠 有望重回球后寶座

羽球／讚嘆戴資穎是一流球員 王祉怡坦言要向她學習

羽球／為她唱生日快樂歌 戴資穎感謝爆滿印尼球迷力挺

羽球／最棒生日禮物！戴資穎逆轉勝王祉怡 奪印尼公開賽冠軍

相關新聞

桌球／WTT挑戰賽直落四力挫陸新星 林昀儒奪本季男單首冠

台灣桌球一哥林昀儒19日世界桌球職業大聯盟（WTT）挑戰賽薩格勒布站男單決賽，僅花39分鐘，以4比0橫掃中國新星向鵬，本...

羽球／戴資穎 印尼公開賽3度封后

在28歲生日前夕，我國羽球「一姊」戴資穎提前收到最棒的禮物，昨天在印尼公開賽女單冠軍戰以21：23、21：6、21：15...

羽球／為她唱生日快樂歌 戴資穎感謝爆滿印尼球迷力挺

羽球名將戴資穎在印尼公開賽女單最後兩戰，連贏中國大陸好手陳雨菲、王祉怡，在28歲生日前夕奪下生涯第3座這項大賽冠軍，她說...

羽球／28歲生日快樂！戴資穎感性寫期許

「背靠背」打下泰國公開賽和印尼公開賽金盃的我國羽球「一姊」戴資穎，今天迎接28歲生日，昨天剛逆轉奪下印尼冠軍的小戴，凌晨...

桌球／WTT利馬挑戰賽不敵日本組合 鄭先知、黃郁雯女雙亞軍

台灣女雙組合鄭先知與黃郁雯今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）利馬挑戰賽女雙決賽以1比3不敵日本組合笹尾明日香與森櫻，屈居...

羽球／讚嘆戴資穎是一流球員 王祉怡坦言要向她學習

中國大陸22歲羽球女將王祉怡，生涯首次闖進1000等級賽事冠軍賽，今天以23：21、6：21：15：21不敵我國名將戴資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。