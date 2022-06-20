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桌球／WTT利馬挑戰賽不敵日本組合 鄭先知、黃郁雯女雙亞軍

中央社／ 台北20日電
台灣女雙組合鄭先知(右2)與黃郁雯(右)在WTT利馬挑戰賽女雙爭冠，不敵日本組合屈居亞軍。 圖擷自World Table Tennis臉書粉專
台灣女雙組合鄭先知(右2)與黃郁雯(右)在WTT利馬挑戰賽女雙爭冠，不敵日本組合屈居亞軍。 圖擷自World Table Tennis臉書粉專

台灣女雙組合鄭先知與黃郁雯今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）利馬挑戰賽女雙決賽以1比3不敵日本組合笹尾明日香與森櫻，屈居亞軍。

台灣桌球一哥林昀儒在WTT挑戰賽薩格勒布（Zagreb）站勇奪男單冠軍後，而台灣女雙組合鄭先知與黃郁雯也在另一地南美洲秘魯舉行的利馬挑戰賽女雙決賽上陣，與日本組合笹尾明日香與森櫻爭冠。

值得一提的是，這組日本組合曾在今年5月的WTT佛利蒙特支線賽女雙決賽擊退另一組台灣女雙組合鄭怡靜與李昱諄，拿下冠軍。

鄭先知與黃郁雯今天陷入苦戰，首局在6比8落後情況下，又讓對手連得3分，隨後以6比11丟掉首局。

鄭先知與黃郁雯次局重振旗鼓，靠著中遠台對拉得分以及對手回擊掛網，將分數拉開至9比5，儘管對手持續追分，但台灣組合頂住壓力，以11比7扳回一城。

台灣組合第3局一度以3比2領先，但後續遭遇亂流，讓對手趁機連搶5分反超，以5比11讓出。

台灣組合第4局開局就陷入0比6落後，隨後才靠著對手擊球出台搶下1分，後續未能扭轉劣勢，以4比11落敗，以亞軍作收。

鄭先知 桌球

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