WTT挑戰賽力挫陸新星 林昀儒奪本季男單首冠

中央社／ 台北20日電
台灣桌球好手林昀儒。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
台灣桌球好手林昀儒。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影

台灣桌球一哥林昀儒19日世界桌球職業大聯盟（WTT）挑戰賽薩格勒布站男單決賽，僅花39分鐘，以4比0橫掃中國新星向鵬，本季男單首冠到手。

在克羅埃西亞薩格勒布（Zagreb）舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）挑戰賽進入最後一天賽事，男單冠軍戰由20歲的林昀儒對決19歲的中國新星向鵬，兩人生涯首度交手。

世界排名第8的林昀儒去年東京奧運男單以第4名作收，本季儘管在男雙、混雙曾闖進決賽，但賽前男單本季首冠尚未開張。

世界排名第65的中國新星向鵬，現年19歲，2019年就進入中國國家隊一隊，曾拿下2019年U19世青賽男單冠軍，這次從男單資格賽出發，儘管資格賽第4輪輸給韓國選手趙承敏（Cho Seungmin），但因有選手退賽，最後幸運遞補前進會內賽，除了在16強賽爆冷擊退排名第7日本選手張本智和，4強賽更扳倒台灣「桌球教父」莊智淵，闖進決賽。

林昀儒開賽就以4比1領先，面對對手追分，林昀儒冷靜應對，以11比8搶下首局。

面對對手次局緊咬比分，林昀儒屢次上演精彩的中遠台對拉得分，在10比8領先情況下，儘管被對手化解1個局點，仍沉穩應對，以11比9拿下第2局。

林昀儒第3局歷經開局1比3落後，迅速回穩，靠著幸運擦邊球和犀利的反手擰拉反超，並以11比5搶先聽牌。

林昀儒第4局更是乘勝追擊，在10比6領先時，儘管錯過2個賽末點，所幸及時穩住陣腳，以11比8迎接勝利，拿下本季首座男單冠軍。

林昀儒 桌球 大聯盟

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