羽球／讚嘆戴資穎是一流球員 王祉怡坦言要向她學習

中國大陸22歲羽球女將王祉怡，生涯首次闖進1000等級賽事冠軍賽，今天以23：21、6：21：15：21不敵我國名將戴資穎，在印尼公開賽屈居亞軍，賽後坦言要多向這位前輩學習。

王祉怡世界排名14，在本屆賽事成為大黑馬，連續擊敗3位頂級球員馬琳、山口茜、何冰嬌，今天首次對決戴資穎，還先搶下第1局，最後仍不敵老經驗的小戴，連輸兩局讓出后座。

這顆新星非常讚嘆戴資穎的表現，她說：「這是首次和她交手，真的想要向她學習。」

王祉怡4月在亞洲錦標賽女單奪金，接著代表大陸在湯優盃團體羽球賽獲得亞軍，最近氣勢正旺，直到今天被戴資穎壓制，輸在印尼公開賽最後一關。

冠軍賽落幕後，王祉怡坦言戴資穎確實不好對付，真的是一流球員，儘管賽前看了不少她的影片，實際對戰的感覺就是不同。

王祉怡說：「戴資穎的比賽節奏很好，攻擊也非常快。」