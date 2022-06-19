自由車／全國電競錦標賽張瀚允2連霸 廖晟伊高男冠軍

由教育部體育署指導、高雄市政府支持、運動發展局協辦的「111年全國自由車電競錦標賽」再度登場，線上預賽後晉級線下複決賽共計88位國內頂尖選手，最後由來自南寶樹脂車隊張瀚允蟬聯男子菁英組冠軍，寫下自由車電競全錦賽二連霸紀錄；參賽人數最多的國中男子組，複賽冠軍劉昊恩在決賽失利，決賽時來自桃園市聯隊的張浚豪在終點前2公里逆勢強攻，翻轉戰局；來自高中女子組的李易珊以推力比的絕對優勢單飛進站封后；競爭強度最高的高中男子組則由來自台北市西松高中的廖晟伊以全組最高的平均功率穩穩進站封王。

「111年全國自由車電競錦標賽」延續去年的初體驗，本屆參與預賽選手倍增近兩百位，已於5月14至23日進行線上預賽；並於今天（19日）在高雄市立青少年籃球場舉行總決賽，角逐台灣電競自由車王的寶座。這項比賽共分成高中男/女子組、國中男/女子組，以及男子菁英組等5個組別，賽事透過TVBS全程直播。

各組前8名出線選手將代表台灣參加8月舉行的國際電競爭霸賽，來自全台各地的自由車精英，都利用來自台灣廠商自行設計開發的WhiizU軟體進行決賽，複賽路線為虛擬架構的環台賽路線第一站台北市仁愛樹蔭大道10.4KM繞圈，決賽路為環台賽第四站高雄市田寮惡地月世界30KM丘陵路線，讓電競選手也能體驗國際自由車環台賽的比賽路線。

高雄市政府也相當肯定此一賽事，運動發展局局長侯尊堯表示：「自由車電競賽結合科技、電競及運動，台灣在科技及自行車產業領先世界各國，自由車電競賽所使用的軟體及硬體，皆由台灣開發，不僅提供選手於後疫情時期有更多元的方式進行訓練，同時亦讓自由車選手可以科學化訓練，透過精準的運科數據，來提升選手的表現。」

中華自由協會祕書長李開志表示：「運動數位化的發展已是全球運動項目的主流趨勢，其中發展最成熟的，莫屬於自由車的虛擬實境電競賽事。在這股電競賽的大趨勢下，國際自由車總會也連續兩屆舉辦了自由車電競世界錦標賽，而我們去年首度舉辦的『台灣盃國際自由車電競爭霸賽』更是吸引來自全球百位好手參與，因此我們確信這是一條正確的路。」

去年以炸裂式騎法一戰成名的南寶樹脂車隊張瀚允則是毫無懸念的連霸男子菁英組的王者寶座，同時也完成台灣第一個自由車電競冠軍的連霸紀錄。今年與去年的決賽路線相同，但張瀚允今年以42分04秒79完賽，相較去年的52分33秒62，更是大幅進步了10分29秒，也顯示張瀚允全力備戰全國錦標賽的訓練成果。張瀚允賽後表示：「去年參賽後吸取經驗，我特別在賽前二周訓練時就不開冷氣，直接模擬全錦賽的賽事環境。接下來目標就是在八月的台灣盃國際賽，希望能再次突破自己的成績，為台灣爭光。」