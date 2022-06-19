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羽球／所有冠軍都很特別 戴資穎感謝爆滿印尼球迷力挺

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
戴資穎拿到生涯第3座印尼公開賽冠軍，賽後特別感謝在場印尼球迷支持。圖／Badminton Photo提供
戴資穎拿到生涯第3座印尼公開賽冠軍，賽後特別感謝在場印尼球迷支持。圖／Badminton Photo提供

羽球名將戴資穎在印尼公開賽女單最後兩戰，連贏中國大陸好手陳雨菲、王祉怡，在28歲生日前夕奪下生涯第3座這項大賽冠軍，她說：「對我來說，所有冠軍都很特別，這一冠也是。」

戴資穎進入4強後，連兩戰都在輸掉第1局的情況下，連拿兩局逆轉情勢，尤其昨天對陳雨菲第2局化解5個賽末點，成為再次挺進印尼公開賽女單冠軍戰的最大關鍵。

生涯第3座印尼公開賽冠軍到手，戴資穎強調，經過昨天苦戰獲勝，這趟印尼之旅已經不同，一定要好好把握機會。

戴資穎今天以21：23、21：6、21：15擊敗大陸新星王祉怡，繼5月泰國公開賽奪冠後，今年賽季第2次封后，賽後特別感謝球迷支持，她說：「很久沒在爆滿球迷面前打球了，很開心在印尼出賽，球迷對我幫助很大。」

戴資穎 陳雨菲 羽球

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