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羽球／U19男單郭冠麟二度封王 男雙呂沛洋陳子亦奪冠

聯合報／ 記者黃顯祐／即時報導
土銀能仁陳子亦、呂沛洋於U19男雙奪冠。圖／中華羽球協會提供
土銀能仁陳子亦、呂沛洋於U19男雙奪冠。圖／中華羽球協會提供

YONEX 2022年第二次全國青少年分齡賽，今天（19日）落幕，各組冠軍激戰六天後終於出爐，其中U19男單由亞柏雄中郭冠麟奪冠，男雙由土銀能仁呂沛洋/陳子亦聯手封王。

這項比賽是小選手極為重要的賽事，其最終成績除了做為亞、世青羽球錦標賽等各項青少年國手的選拔依據，同時也是年末DAIKIN STAR大金之星羽球菁英賽的前哨戰，各組前八名選手將榮獲參賽資格，有機會爭奪高達50萬元的賽事總獎金。

U19男單決賽，由亞柏雄中郭冠麟對戰土銀能仁丁彥宸，首局郭冠麟先馳得點，第二局維持氣勢，最終以21：17、21：13直落二擊退對手，奪下分齡賽第二座冠軍。郭冠麟賽後表示，知道自己的網前技術比較不足，因此在賽前與教練針對這部分下了很多功夫，再加上五月遠征法國參加世界中學生運動會奪下男單金牌，為自己增添許多信心。

郭冠麟說，年底能二度參加大金之星菁英賽很開心，也有信心再奪佳績。接下來的目標是七月的全中運還有八月的排名賽，更訂下甲組排名賽冠軍的目標，希望能突破自我，創下新猷。

U19男雙冠軍戰，由土銀能仁呂沛洋/陳子亦對上西苑合庫王鴻順/蔡富丞，呂陳配略占上風率先以21：15搶下首局，第二局延續氣勢，剛開局就打出4：0的猛攻，最終以21：13直落二贏得分齡賽首冠。兩人合拍至今曾奪下市中運冠軍，今天再奪下兩人分齡賽的首座冠軍，為自己最後一場的青少年賽事畫下完美句點。兩人提到，雖然賽前就知道即使奪冠仍無法取得亞、世青國手資格，但就告訴彼此放開去打，反而因此一步一步奪下冠軍。

U19級別的各組冠軍如下：男單-亞柏雄中郭冠麟、女單-亞柏雄中柯若瑄、男雙-土銀能仁呂沛洋/陳子亦、女雙-亞柏雄中林于顥/土銀能仁王眱禎、混雙-亞柏興達竹崎陳宥宇/楊子賢；U17級別的各組冠軍如下：男單-合庫泰北高中蘇偉誠、女單-合庫泰北高中王珮伃、男雙-中租新豐蔡政穎/寶昕·達古拉外、女雙-勇源治平高中許彤/謝宓妍、混雙-中租西湖黃子耀/中租大同黃聖淳；U15級別的各組冠軍如下：男單-合庫北市中山易仲祥、女單-合庫北市中山蘇筱婷、男雙-亞柏英明國中林聖茗/蔡佳祐、女雙-合庫北市中山陳昱熹/鄭雨婕、混雙-勇源博愛國中黃子源/龔嘉誼。

中華羽球協會南部辦公室主任戴靖潔（右二）頒獎狀獎牌給予男單前三名。圖／中華羽球協會提供
中華羽球協會南部辦公室主任戴靖潔（右二）頒獎狀獎牌給予男單前三名。圖／中華羽球協會提供

羽球 全中運 治平高中

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