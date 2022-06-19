印尼羽賽／安賽龍逆轉勝闖冠軍戰 大馬一哥：現在沒人能贏他

丹麥世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）昨（18日）在超級1000系列印尼羽球公開賽男單四強戰，以19：21、21：11、23：21逆轉擊敗亞錦賽冠軍得主李梓嘉，連續2站打進冠軍賽。大馬一哥李梓嘉賽後表示，自己已發揮得相當不錯，但安賽龍實在太強大了。

《BWF》官網報導，惜敗的李梓嘉賽後直言：「現在幾乎沒人能贏得了安賽龍。」他進一步說明，為了準備與球王的比賽，他付出極大努力，也自認已經表現得很好，「安賽龍的心理素質非常強大，在球場上的專注度是百分之百，這就是為什麼我們很多人無法擊敗他，而且他讓許多對手（單局）拿不到10分。」

馬來西亞一哥李梓嘉。 美聯社

安賽龍賽後也稱讚馬來西亞一哥李梓嘉是可敬的對手：「這是我打過最瘋狂的比賽之一。他在亞錦賽奪冠，我知道自己得在關鍵時刻發揮出最好的表現，這場比賽我做到了。」

安賽龍上周在印尼大師賽擊退我國一哥周天成奪冠，今天的決賽則要碰上中國黑馬趙俊鵬。在此之前雙方生涯交手5次，安賽龍有著4勝1敗的對戰優勢。