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足球／阻網路霸凌 FIFA：世界盃將用科技攔截言語暴力

中央社／ 巴黎18日綜合外電報導

國際足球總會（FIFA）今天發布的研究顯示，參加歐國盃、非國盃的球員中，超過半數曾遭到網路霸凌，有鑑於此，卡達世界盃期間將透過科技來偵測並阻絕線上暴力。

法新社報導，研究顯示，大部分的霸凌來自球員母國的球迷。

研究報告發布的時間，恰逢聯合國打擊仇恨言論國際日（United Nations International Day for CounteringHate Speech）。報告說：「網路霸凌的大宗，與恐同（40%）及種族主義（38%）的言論有關。」

2020年歐洲國家盃（Euro 2020）、2021年非洲國家盃（African Cup of Nations）準決賽、決賽期間，人工智慧追蹤社群媒體平台上超過40萬條的發文，發現有「超過50%的球員曾遭遇某種型態的歧視性霸凌」。

國際足總表示，距離卡達世界盃只剩5個月，他們將與世界職業足球員協會（FIFPro）合作執行計畫，保護球員免受網路霸凌。

這個計畫的作法是搜尋已知的仇恨言論用字，並辨識發文的社群媒體帳號，一旦識別成功，就能避免訊息被預定接收者和他們的追隨者所看到。

國際足總說：「儘管發文者依舊可以看到這篇冒犯性訊息，但其能見度及影響力將大大降低。」

英格蘭去年在2020歐國盃決賽中最後的PK大戰敗給義大利，沒踢進球的拉許福特（Marcus Rashford）、桑丘（Jadon Sancho）和沙卡（Bukayo Saka）的社群媒體被辱罵灌滿，引發各界在打擊網路種族歧視行為的呼聲。

一名青少年因在推特（Twitter）以種族歧視的字眼辱罵拉許福特，被判入獄6週。

2020歐國盃因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，延至2021年舉行。

國際足總主席英凡提諾（Gianni Infantino）說：「我們的職責是保護足球，而這從保護球員做起。球員球場上的表現，為我們所有人帶來太多的快樂。」

「讓人遺憾的是，目前正有一種趨勢，就是社群媒體上有針對球員、教練、賽事官員和球隊本身的發文，是讓人無法接受的。這樣的歧視行為，如同任何形式的歧視一樣，在足球圈是沒有立足之地的。」

歐國盃 歐洲國家盃

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