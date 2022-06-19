撞球／柯氏兄弟出征世界撞球雙打賽 連過3關今晚爭決賽門票

「柯氏兄弟」柯秉逸、柯秉中回歸國際賽場出征世界9號球雙打賽，至今連過3關殺進四強，目前已確定「坐三望二搶一」，台灣時間今晚6時他們將與強敵西班牙爭奪決賽門票。

歷經過去2年的疫情肆虐，柯氏兄弟今年重返國際舞台就繳出不錯成績，這回他們代表中華隊參加英國舉辦的世界9號球雙打賽，名列賽會9號種子，首輪遭遇無種子對手阿根廷，以7：2輕鬆獲勝。

柯氏兄弟接著交手希臘，雙方鏖戰至搶尾局，靠著對手關鍵跳球洗袋收下勝利。昨天（18日）晚間的八強戰則是碰上前一輪淘汰頭號種子德國的強敵荷蘭，中華隊先取得8：5聽牌優勢後，第14局關鍵「38碰」失誤，讓對手連下3局。來到搶尾局，柯秉逸抓準荷蘭隊3號球防守失誤，在有時間壓力的情況下打出精準的吊球，製造對手解球犯規，最終帶走勝利，闖進四強。

接下來柯氏兄弟將在台灣時間今晚6時與大會第4號種子西班牙交手，籤表另一端則是由第2種子美國對上第6種子新加坡，兩場賽事的贏家就可挺進台灣時間今晚半夜1時的冠軍戰。

9號球雙打賽由兩人一組代表國家出賽，兩人須輪流出桿、衝球，出桿前雙方得針對下一顆目標球的球路溝通，搭檔的失誤另一方也要無條件接受或進行補救。