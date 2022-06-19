桌球／41歲老將莊智淵出局 WTT挑戰賽無緣和林昀儒爭霸

WTT挑戰賽薩格勒布站今天凌晨登場，我國兩位桌球好手林昀儒、莊智淵先後出賽，兩人都和對手打了5局，林昀儒挺進冠軍賽，莊智淵未能更上一層樓，無緣在晚上10點50分爭霸戰上演「台灣內戰」。

林昀儒目前世界排名第8，今天在4強賽對決排名12的德國選手法蘭西斯卡（Patrick Franziska），也是兩人繼東京奧運桌球團體賽後再次交手；林昀儒首局5：11失利，接下來掌控局面，以13：11、11：5、11：5、11：3連下四城獲勝，生涯對戰4連勝。

另一場4強賽，世界排名18的41歲老將莊智淵，對決年相差22歲、排名65的中國大陸新秀向鵬，開賽連輸兩局，雖在第3局開張，接下來又連輸兩局，以7：11、6：11、11：8、9：11、9：11落敗。

向鵬在第2輪擊敗世界排名第7的日本好手張本智和，身手頗受矚目，今夜在冠軍賽對決林昀儒，將是兩人首次在國際賽碰頭。