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網球／伯明罕女網賽 詹詠然女雙4強止步

中央社／ 台北19日電
詹詠然(右)與搭檔澳洲女將史托蘇兒。 詹詠然母親提供
詹詠然(右)與搭檔澳洲女將史托蘇兒。 詹詠然母親提供

台灣網球女將詹詠然與澳洲女將史托蘇兒今天凌晨在伯明罕女網賽女雙4強賽以1比6、5比7不敵中國女將張帥與比利時女將梅丹斯，無緣決賽。

在英國伯明罕舉行的伯明罕女網賽為草地賽事，台灣網球女雙好手詹詠然與妹妹詹皓晴在女雙項目分頭出擊，日前在8強賽碰頭，詹詠然與澳洲女將史托蘇兒（Samantha Stosur）聯手以2比1力退詹皓晴與日本青山修子。

詹詠然與史托蘇兒所組成的「台澳聯軍」4強賽和頭號種子中國女將張帥與比利時女將梅丹斯（EliseMertens）交手，爭奪決賽門票。

受天候影響，4強賽移至室內硬地舉行，「台澳聯軍」開賽沒多久就落居下風，發球局連續失守，一口氣連丟5局，首盤以1比6棄守。

「台澳聯軍」次盤在化解盤中破發危機後，與對手一路鏖戰至盤末，關鍵第11局未能保住發球局，最終以5比7落敗，將冠軍戰門票拱手讓人。

詹詠然 詹皓晴

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