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桌球／WTT挑戰賽闖進決賽！ 林昀儒與中國新星向鵬爭冠

桌球／WTT挑戰賽 林昀儒與中國新星向鵬爭冠

中央社／ 台北19日電
台灣桌球一哥林昀儒。 中央社
台灣桌球一哥林昀儒。 中央社

台灣桌球一哥林昀儒今天凌晨WTT挑戰賽薩格勒布站男單4強，以4比1扳倒德國選手法蘭西斯卡，闖進決賽，晚間將與擊敗台灣「桌球教父」莊智淵的中國新星向鵬爭冠。

台灣桌球好手本週兵分二路作戰，林昀儒、莊智淵參加在克羅埃西亞薩格勒布（Zagreb）的世界桌球職業大聯盟（WTT）挑戰賽，而陳建安則參加在南美洲秘魯登場的利馬（Lima）站的賽事。

世界排名第8林昀儒凌晨在男單4強賽上陣，對手為排名第12的德國選手法蘭西斯卡（PatrickFranziska），林昀儒生涯對戰取得3連勝，前一次則是在東京奧運團體賽碰頭。

林昀儒歷經開局0比4落後，儘管一度扳成5比5平手，但未能延續攻勢，以5比11讓出首局。

林昀儒次局同樣是一路追趕，從5比9落後，到以10比9反超，儘管後續錯過兩個局點的機會，但他頂住壓力，以13比11搶下，林昀儒隨後乘勝追擊，後續3局以11比5、11比5、11比3勝出，收下冠軍戰門票。

世界排名第18的莊智淵4強賽出戰排名第65的中國新秀向鵬，而向鵬這次曾在16強賽爆冷擊退與他同在2003年出生的日本好手張本智和。

莊智淵與向鵬曾在今年3月WTT阿曼挑戰賽碰頭，當時莊智淵以1比3敗下陣來，相隔3個月再度交手，莊智淵最終以7比11、6比11、11比8、9比11、9比11輸球，無緣與林昀儒在決賽上演「台灣內戰」，今晚登場的決賽將由林昀儒與向鵬角逐冠軍。

另一邊利馬挑戰賽，陳建安與馮翊新在闖進男雙4強後，陳建安深夜在臉書發文表示，因身體不適無法再進行比賽；而蘇珮綾與馮翊新征戰混雙，在4強賽遭到淘汰，女單同樣在4強止步。

鄭先知與黃郁雯則在女雙賽事傳出捷報，一路過關斬將挺進冠軍賽，將與日本組合笹尾明日香與森櫻守爭冠。

林昀儒 莊智淵 桌球

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