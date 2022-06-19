體操亞錦賽／曾為聖跳馬第5 唐嘉鴻單槓兩度失敗第8

中央社／ 台北19日電

奧運結束後第1場國際賽，台灣男子體操選手在亞錦賽毫無保留，除套路翻新難度也全面升級，可惜純熟度略嫌不足，曾為聖在跳馬名列第5，唐嘉鴻單槓兩度失敗最後以第8作收。

在卡達杜哈舉辦的2022亞洲體操錦標賽，台灣時間昨天深夜賽程全部結束，最後男子3項個人決賽包括跳馬、雙槓與單槓，僅曾為聖在跳馬的14.267分名列第5最佳，洪源禧雙槓以13.600分排在第6，而唐嘉鴻單槓則以11.367排名第8。

台灣體操代表隊總教練林育信賽後表示，今年亞錦賽最大任務，就是成隊取得前5，並取得世錦賽入場券，在任務達成後，「個人賽所有人都拿出最強的套路與最高難度，希望透過這場比賽讓大家適應新的規則與評分。」

林育信透露，在新規則下很多動作的加分要素做出改變，就連難度係數也有調整，「如果我們保守降難度，一樣可以拿牌，但對於準備年底的世錦賽沒有太大幫助。」

今年體操世界錦標賽將於10月底在英國利物浦舉行，林育信說，一旦今年世錦賽成隊排進前9名，就可直接取得下屆世錦賽成隊參賽權，對爭搶巴黎奧運門票也可省去很多變數。

值得一提的是，唐嘉鴻這次亞錦賽單槓難度爆表，若能完全執行光是難度起評分就達6.5分，全新套路當中還加入了貓跳540度（難度F）與直體空翻360度（難度G）兩個全新動作。

賽前教練翁士航就透露，這套動作從來沒在國際賽上使用過，這次亞錦賽是首度公開，「雖然成功率大概只有60%，我們還是希望他能大膽在國際賽上嘗試看看。」

世錦賽 唐嘉鴻 林育信

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