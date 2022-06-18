莊智淵3比0淘汰印度好手 挺進WTT男單4強

老而彌堅的台灣「桌球教父」莊智淵，今天在WTT球星挑戰賽薩格勒布站8強，以3比0完封世界排名34的印度好手吉納納賽卡蘭，今天稍晚將和中國好手向鵬爭決賽門票。

WTT球星挑戰賽本週雙線進行，包括林昀儒、莊智淵與與鄭怡靜等人，都參加克羅埃西亞的薩格勒布（Zagreb）站，至於另一站則是南美秘魯的利馬（Lima）站。

台灣選手在WTT球星挑戰賽薩格勒布站捷報頻傳，稍早台灣一哥林昀儒以3比1淘汰中國小將梁國棟，率先挺進4強，接力登場的莊智淵也成功晉級，今晚10時台灣男單兩大好手都將同時出賽爭取冠軍賽入場券。

世界排名18的莊智淵，在WTT薩格勒布站表現越戰越勇，首役他先以直落三橫掃羅馬尼亞的尤尼斯古（Ovidiu Ionescu），今天凌晨則歷經5局大戰，以3比2擺平伊朗一哥拉米揚（Noshad Alamian）躋身8強。

8強賽莊智淵面對印度一哥吉納納賽卡蘭（SathiyanGnanasekaran），開局就取得4比1領先優勢，雖然對手一度將比分縮小至5比6，接下來莊智淵連拿4分甩開對手，先以11比7拿下。

有別於首局的輕鬆寫意，次局對手展開強力反撲，雙方一路鏖戰至8比8，決勝期莊智淵連拿2分取超前，並成功擋住對手反撲，以11比9再下一城。

取得「聽牌」優勢的莊智淵，第3局更是火力全開，在5比4領先時，靠著一波6比1攻勢成功關門，順利摘下另一張4強入場券。

台灣男單兩大好手8強各自成功闖關，可惜女將鄭怡靜今天則以1比3不敵東京奧運女單銅牌得主、日本名將伊藤美誠，無緣4強。