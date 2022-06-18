林昀儒擊敗中國小將梁國棟 WTT挑戰賽挺進4強
台灣桌球一哥林昀儒，今天在WTT球星挑戰賽薩格勒布站8強，以3比1擊敗中國左撇子小將梁國棟，順利挺進4強，這也是他本季在男單首度躋身4強。
WTT球星挑戰賽本週雙線進行，包括林昀儒、莊智淵與與鄭怡靜等人，都參加克羅埃西亞的薩格勒布（Zagreb）站，至於另一站則是南美秘魯的利馬（Lima）站。
林昀儒在今年新加坡大滿貫賽止步8強，隨後在WTT球星挑戰賽杜哈站則在16強提前出局，這次他在WTT薩格勒布站會內連闖3關，手下敗將包括南韓好手趙承敏、日本的宇田幸矢與梁國棟，有趣的是這清一色都是左手持拍球員。
今天林昀儒開賽就連續以11比7、11比5連拿2局，也取得「聽牌」優勢，第3局他在比賽3比5落後時連拿4分超前，不料卻沒能一鼓作氣「關門」，在9比8領先時連丟3分，反以9比11讓出。
終於破蛋的梁國棟，在第4局全力反攻，曾取得9比5領先優勢，此時林昀儒則上演逆轉秀，拉出5比0攻勢後來居上，並率先取得賽末點。
對手陷入淘汰絕境，試圖延長戰線，3度化解出局危機，所幸林昀儒沒因此亂了節奏，最終仍以14比12淘汰對手，也成功挺進4強。
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