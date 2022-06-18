印尼羽賽／化解對手5賽末點 戴資穎退陳雨菲晉冠軍賽

我國羽球一姐戴資穎今天在BWF超級1000的印尼羽球公開賽女單4強賽，遭遇中國大陸好手陳雨菲，也是雙方繼泰國公開賽冠軍賽後再度碰頭，最終戴資穎以10：21、26：24、21：12逆轉勝出，晉級冠軍賽

總獎金120萬美元的印尼羽球公開賽，戴資穎在昨天8強賽輕取丹麥強敵麥潔克絲菲德後，成為4強賽唯一的非中國大陸選手，今天她則是與陳雨菲上演生涯第21次的對決，雙方最近一次交手是在泰國公開賽決賽，由戴資穎苦戰3局後摘冠。

不過今天開賽陳雨菲就展開猛攻，開賽拉出一波7：0取得大幅領先，陳雨菲也以11：3進入技術暫停，並以21：10先下一城。

第二局陳雨菲雖然再打出3：0開局，不過戴資穎局中一波6：0攻勢後逆轉戰局，但兩人在局中展開激烈的拉鋸戰，在17：18後陳雨菲一度連得3分取得2個賽末點，但連遭戴資穎化解，兩人也一路纏鬥到24：24，最終戴資穎才連取2分以26：24勝出，而該局戴資穎就成功化解了陳雨菲5個賽末點。

在扭轉第二局的險境後，戴資穎決勝局趁勝追擊，開賽打出一波8：2的攻勢，儘管局中陳雨菲一度追到2分差距，但戴資穎又回敬一波6：0的攻勢奠定勝基，以21：12逆轉勝出，明天將與大陸王祉怡爭冠。