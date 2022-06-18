印尼羽賽／王祉怡再拍落何冰嬌 搶下首張女單決賽門票

這次印尼公開賽上演黑馬之旅的中國大陸新星王祉怡，今天在4強賽與同樣來自大陸的何冰嬌上演內戰，最終王祉怡再以21：15、21：10擊敗何冰嬌，前4輪都擊敗比自己排名更高的選手，挺進到決賽。

今年亞錦賽摘金的王祉怡，這次印尼公開賽表現搶眼，一連拍落馬琳（Carolina Marin）、山口茜兩名球后挺進到4強賽，並在今天與世界排名第9名的何冰嬌交鋒，爭奪冠軍賽門票。

而國際賽生涯對戰還不曾贏過何冰嬌的王祉怡，今天4強賽從開賽就佔上風，首局在一路領先的情況下以21：15拿下，第二局更是在7：6領先時拉出一波8：0奠定勝基，以21：10搶下冠軍賽門票。

至於另外一張冠軍賽門票，則將由我國一姊戴資穎與陳雨菲爭奪，雙方生涯前20度交手戴資穎取得16勝4敗對戰優勢。