網球／曾俊欣帕馬紅土8強止步 世界排名有望獲新高

我國網壇新一哥曾俊欣，上週世界排名正式進入到世界百大來到第97名，今天在義大利帕馬男網紅土挑戰賽8強賽，苦戰3盤不敵對手世界排名曾高達16名的地主切奇納托（Marco Cecchinato），好消息是世界排名將有望更進一步。

本次挑戰賽曾俊欣在首輪，先後擊敗西班牙紅土高手巴塔拉（Oriol Roca Batalla）、阿根廷第4種子埃切維里（Tomas Martin Etcheverry）晉級8強，接著對上曾打入法網4強的切奇納托，曾俊欣一開賽連續錯失破發的機會，拱手讓出首盤；來到第二盤雙方勢均力敵相互破發，曾俊欣在第10局第三度破對手發球局後扳平戰局。決勝盤曾俊欣第2局錯過3個破發點後後繼無力，自己2個發球局都被破發連丟5局落敗，最終苦戰三盤以3：6、6：4、2：6止步8強，讓切奇納托回報了今年馬貝拉挑戰賽輸球之仇。

今年對於20歲的曾俊欣可謂是大躍進的一年，先是在日前打入法網會內賽，並在近日世界排名首度進到百大，接著更遞補進溫網會內賽的門票，世界排名下週預計將更進一步來到93名，有機會在今年連續四個大滿貫都闖進會內賽。