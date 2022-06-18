快訊

政治公關幫桃機遊說美境外通關 2通電話索價310萬還失敗

竹市縱火8死嫌犯陳彥翔拔管可自主呼吸 尚未出加護病房

家長外地打拚 原民孩成了「小留學生」 夜晚只有電視相伴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網球／曾俊欣帕馬紅土8強止步 世界排名有望獲新高

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣網球好手曾俊欣在帕馬網球挑戰賽止步8強 歐新社
台灣網球好手曾俊欣在帕馬網球挑戰賽止步8強 歐新社

我國網壇新一哥曾俊欣，上週世界排名正式進入到世界百大來到第97名，今天在義大利帕馬男網紅土挑戰賽8強賽，苦戰3盤不敵對手世界排名曾高達16名的地主切奇納托（Marco Cecchinato），好消息是世界排名將有望更進一步。

本次挑戰賽曾俊欣在首輪，先後擊敗西班牙紅土高手巴塔拉（Oriol Roca Batalla）、阿根廷第4種子埃切維里（Tomas Martin Etcheverry）晉級8強，接著對上曾打入法網4強的切奇納托，曾俊欣一開賽連續錯失破發的機會，拱手讓出首盤；來到第二盤雙方勢均力敵相互破發，曾俊欣在第10局第三度破對手發球局後扳平戰局。決勝盤曾俊欣第2局錯過3個破發點後後繼無力，自己2個發球局都被破發連丟5局落敗，最終苦戰三盤以3：6、6：4、2：6止步8強，讓切奇納托回報了今年馬貝拉挑戰賽輸球之仇。

今年對於20歲的曾俊欣可謂是大躍進的一年，先是在日前打入法網會內賽，並在近日世界排名首度進到百大，接著更遞補進溫網會內賽的門票，世界排名下週預計將更進一步來到93名，有機會在今年連續四個大滿貫都闖進會內賽。

義大利 網紅 西班牙 阿根廷

相關新聞

體操亞錦賽／林冠儀吊環摘銅 李智凱落馬名列第4

台灣體操好手林冠儀今天在2022亞洲體操錦標賽吊環決賽，以總分14.200排名第3摘銅，不過東京奧運銀牌得主李智凱在鞍馬...

網球／曾俊欣帕馬紅土8強止步 世界排名有望獲新高

我國網壇新一哥曾俊欣，上週世界排名正式進入到世界百大來到第97名，今天在義大利帕馬男網紅土挑戰賽8強賽，苦戰3盤不敵對手世界排名曾高達16名的地主切奇納托（Marco Cecchinato），好消息是

桌球／鄭怡靜強心臟撐過出局危機 WTT挑戰賽挺進8強

決勝局浪費了2個賽末點，還讓對手取得「聽牌」機會，台灣桌球女將鄭怡靜挺過出局危機，以3比2有驚無險淘汰韓國女將李時溫，成...

世界中學生運動會捷報 新北4金5銀4銅

法國諾曼第世界中學生運動會5月閉幕，新北31位選手參加桌球、羽球、競技體操、霹靂舞、籃球3對3等13種競賽，拿下4金5銀...

印尼羽賽／小戴晉4強 爭冠路再遇陳雨菲

印尼羽球公開賽在女單種子掉滿地的情況下，我國羽球一姊戴資穎昨天在8強賽碰上丹麥潔克絲菲德，依舊展現了壓倒性的實力，僅花費...

桌球／林昀儒拍下宇田幸矢 挺進WTT挑戰賽男單8強

台灣桌球一哥林昀儒今天在WTT球星挑戰賽薩格勒布站次輪，以3比1淘汰世界排名26的日本左撇子好手宇田幸矢，成功晉級8強

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。