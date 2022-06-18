體操亞錦賽／林冠儀吊環摘銅 李智凱落馬名列第4

台灣體操好手林冠儀今天在2022亞洲體操錦標賽吊環決賽，以總分14.200排名第3摘銅，不過東京奧運銀牌得主李智凱在鞍馬發生落馬失誤名列第4，與獎牌擦身而過。

在卡達杜哈舉辦的2022亞洲體操錦標賽台灣時間昨晚進行地板、鞍馬與吊環三項個人決賽，其中新秀林冠儀表現亮眼，成功鍍銅，而金牌由中國隊拿下，伊朗選手則摘下銀牌。

台灣體操代表隊總教練林育信表示，這次亞錦賽包括林冠儀與洪源禧等新血表現傑出，堪稱是代表隊最大收穫，「林冠儀在吊環資格賽排在第2，不過決賽伊朗選手的難度提升很多，加上林冠儀最後下法結束時動了一大步，被扣了些分數。」

至於在資格賽排名第1的「鞍馬王子」李智凱，今天意外落馬，以總分14.233名列第4，林育信解釋，這次亞錦賽鞍馬套路與去年奧運完全不同，不僅重新編排還加入兩個新動作，「在執行上智凱相對生疏一點，不過這次比賽我們旨在讓他調整。」

林育信強調，今年亞錦賽是李智凱奧運結束後的首場國際賽，加上鞍馬決賽又是換動作後第1個出賽，他強調：「我不擔心智凱這些老字號的選手，因為他們知道怎麼去調整。」

今天還剩跳馬、單槓與雙槓決賽，林育信透露，最後3項台灣都有機會搶牌，除「世界貓王」唐嘉鴻在單槓一直都很有競爭力，「洪源禧在雙槓只要正常發揮，也有搶牌的實力和機會」。