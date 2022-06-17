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印尼羽賽／戴資穎速勝晉4強 明與陳雨菲爭冠軍賽門票

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
戴資穎。 美聯社
戴資穎。 美聯社

印尼羽球公開賽我國一姊戴資穎今天在女單8強賽遭遇世界排名第33名的丹麥潔克絲菲德（Line Hojmark Kjaersfeldt），最終以21：13、21：13直落二勝出，明天4強賽將再戰中國大陸陳雨菲

戴資穎昨天16強賽與華裔女將王苑力決戰三局後，以15：21、21：16、21：9逆轉勝出，原被認為將與泰國好友依瑟儂（Ratchanok Intanon）再度交鋒，不過依瑟儂昨天卻在8強賽爆冷輸給潔克絲菲德 ，成為戴資穎8強賽的對手。

戴資穎與潔克絲菲德生涯前5度交手，都由戴資穎拿下勝利，而今天雙方再度碰頭，開賽後戴資穎就靠著靈活的攻勢拉出一波5：0開局，不過潔克絲菲德接下來趁著戴資穎的失誤連追5分扳平，不過上半局戴資穎仍掌控著場上節奏，以11：8進入技術暫停，下半局戴資穎也把對手吊得滿場飛奔，並以21：13拿下首局。

第二局戴資穎在前段與對手一度拉鋸，局中潔克絲菲德追到2分差距後卻開始自亂陣腳的狀況，連續擊球出界和掛網讓戴資穎揚長而去，最終以21：13勝出，明天4強賽將對決陳雨菲，也是雙方繼泰國公開賽決賽後再度碰頭。

戴資穎 陳雨菲 羽球

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