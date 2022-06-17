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印尼羽賽／王祉怡連續拍落兩球后 大陸女單4強奪3席

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
王祉怡。 新華社(資料照)
王祉怡。 新華社(資料照)

印尼羽球公開賽今天再度爆出冷門賽事，年僅22歲的中國大陸新星王祉怡，在昨天16強賽擊敗前球后馬琳（Carolina Marin）後，今天8強賽再以直落二擊敗現任球后山口茜，挺進4強賽。

曾在2018年青奧拿下女單銀排的王祉怡，去年不僅幫助大陸拿下蘇迪曼盃與優霸盃冠軍，今年更是首度在亞錦賽女單稱后，也讓她世界排名來到生涯新高的第14名。

儘管上周的印尼名人賽王祉怡在首輪就敗給同樣來自大陸的陳雨菲，不過本周印尼公開賽她卻扮演種子殺手角色，首輪先是拍落世界排名第12名的加拿大李文珊，且讓對手兩局僅拿下17分，昨天16強賽面對西班牙前球后馬琳，她再以直落二勝出，讓馬琳賽後都忍不住感嘆年輕選手不斷進步但自己卻老了。

而今天8強賽面對現任球后山口茜，也是雙方繼今年亞錦賽決賽後再度碰頭，上一次苦戰1小時18分才以局數2：1勝出的王祉怡，今天卻僅花43分鐘就以21：19、21：14直落二勝出，不僅挺進到4強賽，還保持一局未失的絕佳狀態，且生涯對戰山口茜也取得3勝0敗的絕對優勢。

包括王祉怡，這次印尼公開賽女單4強共有3名大陸好手，另外兩位分別為今天8強賽擊敗南韓安洗瑩的何冰嬌，以及擊敗日本奧原希望的陳雨菲，最後一個名額則將由我國戴資穎與丹麥潔克絲菲德 （Line Hojmark Kjaersfeldt）爭奪。

山口茜 陳雨菲 羽球

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