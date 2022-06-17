拳擊／登上顛峰來自每天累積 林郁婷期待運科中心誕生

走過東京奧運的挫敗，台灣拳擊好手林郁婷持續累積實力，繼續為更好的自己奮鬥。她日前在土耳其舉行的拳擊世錦賽再有精采表現，連過6關，勇奪女子57公斤級冠軍，這是她生涯第二座世錦賽冠軍，更難能可貴的，還是跨量級的兩座冠軍，為自己的拳擊生涯寫下嶄新歷史。

「奧運落敗後，我看著曾經擊敗的對手站上顛峰，當然會有負面情緒，會覺得自己過去的努力算什麼。但我相信，這次失敗是老天爺給的試煉，希望我繼續提升自己，更完美登上顛峰。」林郁婷感謝教練、家人與隊友等的鼓勵，讓她能走出低潮，一步一步站起來。

林郁婷強調，再度征戰世錦賽，是以挑戰者的心態去拚，卻被想贏的意念綁住手腳，直到闖過八強賽事，她不但找到比賽感覺，更自信展現過往努力訓練的成果，加上教練團情蒐得宜，讓她能一路闖關，最後拿下冠軍。她說：「不只是我的努力，更是團隊一起的努力，我們成功做到了。」

「一直站在原地，會感覺自己好像不是那麼努力，我會覺得現在進步了更多，是心境上的改變，怎麼去面對訓練與比賽。」林郁婷強調，所有的好成績，都是來自每一天努力的累積，就如這次世錦賽奪冠，也有奧運失利帶來的成長養分，絕不會是這次比賽前的訓練而已。

林郁婷2014年曾經前往美國，接受當地先進體能訓練中心的訓練，她感受深刻，對運動科學開始產生濃厚興趣，不僅接受訓練，更用心去理解訓練內容，目前更是生理組的碩士生。她說：「運科不會是一下子就有效果，改變是需要時間累積的。」

為了強化實力，林郁婷採取許多運科手段，例如為了強化速耐力與爆發力，她接受教練曾自強特訓，進行短時間高強度連擊，結束後立即接受採血與心率測量，馬上得知身體狀況，進而明白後續訓練的方式，讓她在千變萬化的擂台上，能有更多武器去面對強大對手，就是來自運科的協助。

正是因為經常出國移地訓練，看過許多國家在運動科學的先進表現，林郁婷得知台灣即將成立國家運動科學中心，她非常興奮，「幾年前希望台灣也能有運科中心，如今真的實現了！」她特別感謝中華奧會主席林鴻道的大力推動與堅持，她說：「主席很重視我們的需要，他真的把我們的想法記在心裡，真的非常感謝主席的努力。」

林郁婷相信，有了國家運動科學中心，對台灣運動發展將有極大幫助，她更希望，國家運科中心的未來，不僅能協助頂尖選手，還能將目光放在基層選手，讓每個運動種類的好手銜接能更為完整。她說：「國外甚至更年輕就在進行運科輔助，如果台灣也能及早開始，我們一定能栽培更多好手，爭取更好成績。」