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桌球／莊智淵、彭王維不敵日本組合 WTT挑戰賽8強止步

中央社／ 台北17日電
台灣「桌球教父」莊智淵。 聯合報系資料照
台灣「桌球教父」莊智淵。 聯合報系資料照

台灣「桌球教父」莊智淵與彭王維，今天在WTT球星挑戰賽薩格勒布站男雙8強，在0比2落後下成功扳平戰局，可惜最終仍以2比3敗給日本的篠塚大登、及川瑞基，8強止步。

由莊智淵與彭王維聯手的「師徒檔」今年3月曾在WTT阿曼站拿下男雙亞軍，昨在男雙首輪則手刃自家的林昀儒與「山豬」廖振珽，從台灣內戰中出線挺進8強，今天則遭遇日本去年全國冠軍及川瑞基與篠塚大登的組合。

今天開賽台灣的「師徒檔」連續以5比11、6比11連丟2局，讓對手早早取得「聽牌」優勢。

陷入淘汰邊緣的台灣組合展開強力反撲，先以11比9拿下1局，接著又在第4局在開賽就取得5比2領優勢下，以11比8再下一城，也將局數扳成2比2平。

決勝局台灣的「師徒檔」在3比2領先時陷入亂流，不僅連續出現失誤，就連上手的進攻機會也沒能把握，被對手打出一波8比2攻勢，也讓對手取得5個賽末點。

接下來台灣組合靠著彭王維的強力殺球，以及對手連續2次回擊出界，成功縮小差距，可惜最終沒能守住對方攻勢，仍以8比11棄守，也丟掉4強賽門票。

莊智淵男雙8強止步，接下來只能指望男單，台灣時間明天凌晨他將在16強出戰世界排名96的伊朗一哥阿拉米揚（Noshad Alamian）。

莊智淵 林昀儒 廖振珽

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