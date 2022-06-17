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羽球／BWF評「奧運金牌如擱淺的船」 李洋貼網友批評回應

聯合新聞網／ 綜合報導
王齊麟／李洋在印尼公開賽止步於16強賽，BWF官網撰文寫下「奧運金牌表現如擱淺的船」。 歐新社
王齊麟／李洋在印尼公開賽止步於16強賽，BWF官網撰文寫下「奧運金牌表現如擱淺的船」。 歐新社

王齊麟／李洋在上周印尼名人賽於8強止步後，本周又在印尼公開賽不敵世界排名第16名的印尼地主組合庫蘇馬瓦達納／拉畢丹、於16強賽就遭淘汰，BWF官網賽後也以「奧運金牌表現如擱淺的船」為題撰文。

BWF官網寫下王齊麟／李洋本季狀態「好像有點跑掉了」，去年「麟洋配」在泰國拿下三連冠、奪得東京奧運金牌，今年卻先後在泰國站、印尼大師賽止步8強，昨天又爆冷出局無緣8強賽，相比之下，兩人本季表現有明顯的落差。

被問到落敗的原因是什麼，王齊麟直言就是對手表現比我們好，「他們今天打得很好，攻擊也非常出色，反而是我們打得綁手綁腳，發球也沒做好，這讓我們備感壓力。」

「麟洋配」今年表現不佳也引發部分酸民嘲諷，李洋昨天在個人IG限時動態貼出網友評論，「拿了奧運金牌之後的半年，和今年上半年的成績都是那麼差，真的是屎(*應為史)上最水奧運金牌」，對此李洋也道歉回應，「抱歉支持我們的朋友們，對不起讓你們看到一場又一場場的敗仗，接受所有的批評。」

此外，李洋也在臉書發文自我檢討，「面對一次又一次的挑戰失利，我們自己也會失望，確實還有很多不足之處需要調整改進，我們會虛心接受這樣的結果，想辦法再自我突破，謝謝支持我們的大家。」

李洋貼出網友的批評留言。 截圖自李洋IG限動
李洋貼出網友的批評留言。 截圖自李洋IG限動

東京奧運 金牌 印尼 泰國

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