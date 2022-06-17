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2022法國諾曼第世界中學生運動會 新北奪4金5銀4銅

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
淡水商工HBL三連霸冠軍班底蕭豫玟（左六起至右）、韓汛、楊幸恩、李恩芯及教練藍浩語，奪得3對3籃球女子組金牌。圖／新北市教育局提供
淡水商工HBL三連霸冠軍班底蕭豫玟（左六起至右）、韓汛、楊幸恩、李恩芯及教練藍浩語，奪得3對3籃球女子組金牌。圖／新北市教育局提供

2022年法國諾曼第世界中學生運動會5月閉幕，中華代表隊總計獲得21金20銀27銅，其中新北31位選手參加桌球、羽球、競技體操、霹靂舞、籃球3對3等13種競賽，最終11位新北選手拿下4金5銀4銅。

參加體操項目的三重高中莊佳龍，於男子體操摘下雙槓金牌及單槓銀牌。莊佳龍表示，非常開心能為中華隊競技體操項目爭取佳績，賽前因訓練吊環肩膀有受傷擔心表現不好，但經過防護員積極治療及調整，最後還能奪牌，美中不足是自己拿手鞍馬項目因失誤未能進入決賽感到有些可惜。

教練林永錫表示，莊佳龍為全能型選手，尤其鞍馬及雙槓技術能力更為突出，後續也將安排佳龍多參與國際賽事增加經驗及自信，並把目標設定在代表參加2024年巴黎奧運會，期待莊佳龍在7月復辦全中運賽場為新北再度囊括多面金牌。

在帕拉田徑上，石碇高中選手許文豪選手於1500公尺、3000公尺及1500/3000公尺併組囊括3面銅牌。教練林愫琦表示，許文豪有智力發展限制，且在社福機構中成長，但從不放棄努力，本次世中運出國前不慎因上課跌倒，停止訓練3周，雖然逢此意外仍堅持不懈，經不斷調適，獲得帕拉田徑長距離項目3項銅牌佳績。

許文豪表示，因為受傷的關係，減少了訓練，但能拿到獎牌，已經非常開心，也感謝所有指導及幫助過他的人，希望有機會參加亞帕運，爭取更好的成績。

淡水商工HBL三連霸冠軍班底韓汛、楊幸恩、李恩芯及蕭豫玟一路過關斬將，奪得我國首次3對3籃球女子組金牌；丹鳳高中陳倍雅與中華小將榮獲跆拳道品勢混雙金牌及品勢女子個人賽銀牌；明德高中柯倫祐與中華小將獲得射箭男子團體金牌；淡江高中朱以晴與中華小將取得桌球女子團體及雙打銀牌；能仁家商謝昀珊獲得羽球女子單打銀牌及鶯歌工商劉宇珊獲得拳擊女子50公斤級銅牌；都是辛勤練習下收穫的成果。

教育局長張明文表示，年輕選手克服疫情、時差、飲食適應、氣候及語言等考驗，勇於接受挑戰，積極完成每場比賽，實現運動家精神，即將在7月復辦的111年全中運15種競賽種類，新北市約84校1100位參賽選手，預祝新北選手們都能於復辦賽事上展現最佳狀態，為自己及新北爭取最高榮譽。

石碇高中許文豪（後排右）於帕拉田徑囊括3面銅牌。圖／新北市教育局提供
石碇高中許文豪（後排右）於帕拉田徑囊括3面銅牌。圖／新北市教育局提供
三重高中莊佳龍榮獲男子體操單槓銀牌（後排左）。圖／新北市教育局提供
三重高中莊佳龍榮獲男子體操單槓銀牌（後排左）。圖／新北市教育局提供

全中運 田徑 羽球

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