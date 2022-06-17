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李智凱領軍！中華男團亞錦賽奪銅 取得世錦賽門票

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體操／李智凱領中華男團亞錦賽奪銅 達成目標取得世錦賽門票

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華男團在亞錦賽取得成隊賽事第3名，拿下10月世錦賽參賽門票。圖／中華民國體操協會提供
中華男團在亞錦賽取得成隊賽事第3名，拿下10月世錦賽參賽門票。圖／中華民國體操協會提供

在卡達多哈舉行的亞洲體操錦標賽在今天進行完團體與個人全能決賽，最終中華隊以僅次於中國大陸與日本隊的成績拿下第3名，也達成賽前設定的搶下前5名取得10月份英國世錦賽門票的目標。

中華隊這次亞錦賽由東京奧運國手李智凱、唐嘉鴻、洪源禧以及徐秉謙、曾為聖、林冠儀參賽，賽前就設下力拚成隊前5名，並取得10月世錦賽門票的目標，而當時總教練林育信就曾表示，只要成員能夠正常發揮將不會有太大問題。

在首日進行了地板、鞍馬與吊環三個項目後，中華隊在團體成績部分一度緊追在中國大陸之後，其中「鞍馬王子」李智凱更是在鞍馬項目取得最高分，而第二天賽程則是進行了跳馬、雙槓與單槓後三項，最終中華隊總分249.211分，僅次於金牌大陸的255.299分和銀牌日本的249.500分，以第3名成績作收，達成賽前所設定的目標取得世錦賽參賽門票。

至於在男子個人全能決賽部分，最終由大陸選手侍聰以83.833分拿下金牌，21歲的菲律賓尤洛（Carlos Yulo）則是以83.767分拿下銀牌，銅牌同樣由大陸選手楊家興以83.733分奪得。

而中華隊總教練林育信也在個人臉書上留言表示，「2022年卡達亞錦賽，恭喜！男團完成第一階段任務 ，團體第三名，取得年底英國世界體操錦賽，奧運會 團體資格賽 ，明日兩天單項決賽在加油，台灣體操加油！」

中華隊 世錦賽 李智凱

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