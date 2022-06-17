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網球／曾俊欣3盤淘汰阿根廷好手 帕馬挑戰賽挺進8強

中央社／ 台北17日電
首盤先失、次盤又陷入落後，台灣網球好手曾俊欣在帕馬網球挑戰賽次輪大演逆轉秀。 歐新社
首盤先失、次盤又陷入落後，台灣網球好手曾俊欣在帕馬網球挑戰賽次輪大演逆轉秀。 歐新社

首盤先失、次盤又陷入落後，台灣網球好手曾俊欣在帕馬網球挑戰賽次輪大演逆轉秀，以2比6、7比5、6比3後來居上淘汰世界排名80的阿根廷好手艾切維利、晉級8強。

在義大利舉行的帕馬網球挑戰賽，是屬紅土賽事，曾俊欣上週才在同屬紅土的布拉提斯拉瓦挑戰賽打進4強，本週世界排名首度躋身全球百大行列，寫下生涯新高的97名。

曾俊欣今天對手，是近況正夯的阿根廷好手艾切維利（Tomas Martin Etcheverry），對方才上週才剛在義大利佩魯賈（Perugia）挑戰賽拿下亞軍，不過這回他在16強就踢到鐵板。

今天開賽曾俊欣首盤就被對手2度破發，草草先以2比6讓出，次盤又曾以2比4落後，情勢並不樂觀。

陷入落後反倒激發曾俊欣頑強鬥志，接下來靠著先保再破，一口氣連趕3局超前，即便對手隨後再將局數逼成5比5平，接下來曾俊欣再連下2局，以7比5拿下，也將戰局扳平。

決勝盤戰況依舊膠著，前4局打完2人以2比2扯平，接下來曾俊欣連拿3局，取得5比2大幅領先，對手則靠著守住發球局，將落後縮小至只差2局。

關鍵第9局曾俊欣浪費了2個賽末點，甚至對手一度逼出破發機會，所幸曾俊欣臨危不亂，成功化解危機並以6比3拿下勝利，也取得8強入場券。

根據網球排名預測網站，曾俊欣在帕馬挑戰賽晉級8強後，下週世界排名可望持續走揚，可望能排在93名。

曾俊欣 布拉

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