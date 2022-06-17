快訊

吳宗憲90歲父病逝三總 他中斷墾丁錄影趕回台北處理後事

大學分科測驗擬開放確診輕症、無症狀考生應試 每縣市將設獨立考場

李智凱領軍！中華男團亞錦賽奪銅 取得世錦賽門票

世足賽／2026年史上最盛大 3國主辦、遍布北美16城市開戰

中央社／ 洛杉磯16日專電
國際足球總會（FIFA）今天宣布，2026年由美國、加拿大、墨西哥3國聯合主辦的世界盃足球賽，史上規模最大的48隊80場賽事將在北美洲16個城市舉行。 美聯社
國際足球總會（FIFA）今天宣布，2026年由美國、加拿大、墨西哥3國聯合主辦的世界盃足球賽，史上規模最大的48隊80場賽事將在北美洲16個城市舉行。 美聯社

國際足球總會（FIFA）今天宣布，2026年由美國、加拿大、墨西哥3國聯合主辦的世界盃足球賽，史上規模最大的48隊80場賽事將在北美洲16個城市舉行。

自從2002年日本與韓國共同主辦世界盃以來，相隔24年這四年一度的國際足球盛會再度出現不只一個國家主辦的情形，更特殊的是，這是世界盃史上第一次3個國家聯合主辦的一屆。

4年前，美墨加3國聯手擊敗摩洛哥（Morocco），取得世足賽主辦權。國際足球總會（FIFA）今天在紐約揭曉2026年將舉辦賽事的北美16個城市，其中11個城市位於美國。

2026年世界盃將是史上規模最大的世界盃，會內賽隊伍首次擴增到48隊，場次達80場。自1998年法國世界盃以來7屆世足賽維持32隊規模。

80場賽事中，60場在美國舉行，分布於11個城市：亞特蘭大、波士頓、達拉斯、休士頓、堪薩斯市、洛杉磯、邁阿密、紐約、費城、舊金山、西雅圖。

20場比賽在墨西哥與加拿大舉行。墨西哥3個舉辦賽事的城市包括墨西哥市、瓜達拉哈拉（Guadalajara）、蒙特雷（Monterrey）；加拿大2個城市是溫哥華和多倫多。

這是美國第2次主辦世足賽。1994年美國擔任東道主，場地遍布境內9個城市，擔綱最多賽事與決賽地點的是洛杉磯巴沙迪納（Pasadena）的玫瑰盃體育場（Rose Bowl）。

可容納9萬觀眾的玫瑰盃體育場這次沒有入選2026年世界盃場地，大洛杉磯地區取而代之是耗資50億美元打造、號稱當今世上最昂貴體育場的SoFi體育場（SoFi Stadium）。

墨西哥分別在1970年、1986年擔任主辦國，加上2026年與美加聯合舉辦，墨西哥將成為史上第一個3度參與主辦世足賽的國家。

2022年世界盃足球賽今年底在中東國家卡達（Qatar）境內的5個城市、8座場館舉行，開幕賽訂於11月21日。

世足賽

延伸閱讀

足球／旅歐小將袁永誠暢談追夢旅 謝老爸賣房也要力挺

卡達世足賽簽證國籍只能選中國？外交部：已復列台灣

「捍衛戰士2」超車「奇異2」奪北美冠軍 問鼎10億票房

和碩攻電動車 北美持續擴廠

相關新聞

體操／李智凱領中華男團亞錦賽奪銅 達成目標取得世錦賽門票

在卡達多哈舉行的亞洲體操錦標賽在今天進行完團體與個人全能決賽，最終中華隊以僅次於中國大陸與日本隊的成績拿下第3名，也達成...

世足賽／2026年史上最盛大 3國主辦、遍布北美16城市開戰

國際足球總會（FIFA）今天宣布，2026年由美國、加拿大、墨西哥3國聯合主辦的世界盃足球賽，史上規模最大的48隊80場...

印尼羽賽／麟洋配、小天出局 3組台將剩小戴續戰8強

BWF超級1000的印尼羽球公開賽，我國昨天共3組人馬在16強賽登場，不過男單一哥周天成與黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋...

火辣美女上健身房 網友直呼：好想當教練

下了班之後，很多人會到健身房運動，除了能夠保持身體健康之外，同時也能透過運動舒緩一整天的工作壓力。不過最近網路上瘋傳一段影片，有一位外國女子上健身房運動時，舉槓鈴身體負荷不了，站不起身，這時教練突然從

2022法國諾曼第世界中學生運動會 新北奪4金5銀4銅

2022年法國諾曼第世界中學生運動會5月閉幕，中華代表隊總計獲得21金20銀27銅，其中新北31位選手參加桌球、羽球、競...

跆拳道／花蓮雙生 選拔賽奪金當選國手

花蓮縣花崗國中林冠宇、海星高中任緯華，近日在跆拳道國手選拔賽雙雙獲金牌，將代表台灣到保加利亞參加世界盃賽事。兩人都是在嘉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。