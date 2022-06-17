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火辣美女上健身房 網友直呼：好想當教練

運動筆記／ Eulla
健身示意圖／ingimage
健身示意圖／ingimage

下了班之後，很多人會到健身房運動，除了能夠保持身體健康之外，同時也能透過運動舒緩一整天的工作壓力。不過最近網路上瘋傳一段影片，有一位外國女子上健身房運動時，舉槓鈴身體負荷不了，站不起身，這時教練突然從後方扶住女子上身，讓她順利站起，不過這一幕讓網友們直呼：「這尺度太大了啦！」另外這一位女生，則是拉單槓的時候沒有力氣，身體上不去，這時教練見狀立刻上前幫忙，往上推著女子的臀部，讓她如魚得水，身體迅速向上拉。

影片來源：臉書爆廢公社二館

看到影片後，網友紛紛留言表示，我開始嚮往教練人生了、教練的手好忙、健身都不揪、我找到我下一份工作了，女網友則瘋狂的說，這教練我可以，也有人幽默回應：「如果你有這樣的教練，今天要幾點上健身房！？」

影片來源：抖音yuiop2022

除了這段影片之外，最近在抖音也瘋傳一段短片，畫面上可以看到留著一頭長髮的女子，穿著肉色的貼身裝在健身，微妙微俏的身材若隱若現，遠看還會誤以為女子只有穿襪子和鞋子，影片一出立刻引發網友轟動。

影片來源：爆廢公社二館抖音

責任編輯：Eulla

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