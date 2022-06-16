印尼羽賽／戴資穎逆轉王苑力 8強可望交手好友依瑟儂

在「麟洋配」、周天成相繼於16強賽止步後，我國最後希望戴資穎在女單16強碰上生涯對戰未曾吞敗過的美國華裔女將王苑力，不過陷入苦戰，在先丟首局的情況下，最終以15：21、21：16、21：9逆轉勝出，挺進到8強賽。

日前剛在泰國公開賽拿下本季首冠的戴資穎，在女單首輪擊敗新加坡楊佳敏後，今天第二輪則是碰世界排名第31名的王苑力，兩人生涯前3度交手戴資穎都拿下勝利且一局未失。

不過今天首局王苑力趁著戴資穎還在調整狀態，在14：14後拉出一波5：0攻勢，並以21：15先搶下首局，但在丟首局後，戴資穎狀態也漸入佳境，先是以21：16扳平戰局，決勝局更是直接碾壓對手，先是以11：2進入技術暫停，隨後更將領先差距擴大到14分，最終以21：9勝出。

戴資穎在晉級8強後，明天將對上丹麥潔克絲菲德 （Line Hojmark Kjaersfeldt）與泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon ）之戰的勝者，至於女單上半籤表也爆出冷門賽事，西班牙前球后馬琳（Carolina Marin）今天在16強賽遭中國大陸王祉怡直落二擊退，無緣8強。