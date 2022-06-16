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印尼羽賽／9天7戰辛苦了 周天成不敵李卓耀無緣8強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
周天成。 美聯社
周天成。 美聯社

過去8天內打了6場比賽其中包括4場苦戰3局的我國羽球一哥周天成，今天在印尼公開賽男單16強賽遭遇香港選手李卓耀，在體力面臨嚴苛考驗下，最終苦戰了近50分鐘後以18：21、13：21直落二敗下陣來，無緣8強。

周天成上周在印尼名人賽雖然拿下亞軍，不過在體力上卻也出現極大消耗，5場比賽平均都打了近1小時才分出勝負，而在兩天短暫休息後，昨天他隨即在印尼公開賽首輪登場，面對年僅21歲的泰國新星昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），又打了3局、1小時14分鐘才勝出。

今天碰上上周就曾交手並取勝過的香港好手李卓耀，周天成在首局就一路落後，讓對手以21：18先下一城，第二局前段周天成雖然一度取得領先，不過局中被打了一波7：0攻勢逆轉後無力追分，最終以13：21敗下陣來，無緣晉級8強，也結束了在印尼9天7戰的魔鬼賽程。

周天成 羽球

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