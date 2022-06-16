健美／具10年跆拳道經歷 李丁龍夢想盃摘新秀亞軍

有「女神製造機」之稱的STARFiSH星予運動經紀旗下健美選手李丁龍，今年在盛大的夢想盃Dream Cup Taiwan一舉奪下新秀亞軍及公開男子健體178第4名。

本身是知名健身教練的李丁龍，健身資歷近20年體格再進化，是全方位的運動佼佼者，過去擁有10年跆拳道生涯經歷，不僅是奪牌常勝軍的國手，代表國家隊出戰國內外各大跆拳道比賽，更曾獲美國跆拳道國際公開賽金牌等殊榮，再專攻拳擊有氧和健身領域，除此之外，愛水上運動的他這幾年也成為滑水選手，連年出賽國內大型滑水賽事。

除了運動細胞，李丁龍也很有經營頭腦，是台北知名健身中心Dream FiT創辦人，帶領訓練多位運動員選手，包括滑水、跆拳選手等，其中跟他訓練6年的快艇衝浪女神選手Kimberly陳美彤剛獲得CWSA世界排名賽Masters Women Surf金牌。

在夢想盃Dream Cup Taiwan獲得如此亮眼成績，李丁龍感謝備賽期間不斷給予支持與體諒的家人好友們，也大讚在比賽當天一早就到場細心替他化妝上色的噴槍彩妝教母李念慈，她年僅23歲的兒子劉全宥同是夢想盃 Dream Cup Taiwan 的參賽選手，也拿下公開男子健體174的季軍。

除此之外，李丁龍表示最要感謝的是經紀人于長君，「從知道我要比賽的時候一直都在關心我的狀況，並且在比賽前還先幫我預約了在業界裡堪稱噴槍彩妝教母的李念慈，讓我在台上看起來更亮眼，然後一路陪伴至比賽結束，真的是最棒的專業經紀人。」

體態已非常傲人的李丁龍，為了持續挑戰自我，從去年底開始執行增肌減脂計劃，完美壯碩的健美體格，體脂居然只有不到5%，男人羨慕女人驚艷，堪稱運動狂魔，剛獲得好成績的李丁龍說：「健體是一條長期抗戰準備，不能鬆懈，很高興可以在夢想盃得到不錯的成績，我也即將要為了9月跟11月的比賽要做準備，希望能讓自己再挑戰顛峰。」