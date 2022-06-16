柔道／奧運積分開跑 楊勇緯出征烏蘭巴托大滿貫賽

雖然東京奧運結束還不滿1年，柔道奧運積分賽已準備啟動，體育署副署長洪志昌今天表示，包括楊勇緯、連珍羚與林真豪在內，18日將搭機前往蒙古烏蘭巴托參加柔道大滿貫賽。

東京奧運男子柔道銀牌、世界排名第1的楊勇緯，本週六將搭機出征蒙古，洪志昌表示：「柔道是第1個啟動奧運積分賽的項目，因為成都世界大學運動會順延，因此柔道隊也調整參賽計畫，決定前往蒙古參加大滿貫賽。」

楊勇緯在今年4月土耳其安塔利亞柔道大滿貫賽，摘下生涯在大滿貫賽的第2金，相隔2個多月再次出征，教練劉文等依舊對愛徒充滿信心，「只要正常發揮，拿獎牌不是問題」。

劉文等強調，楊勇緯近來只要參加國際賽，都能穩定拿下獎牌，已是國際頂級名將，「技術面我們已不需太過擔心，現在要觀察的，是他臨場應變、比賽的心態和穩定性」。

由於各國對於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸鬆綁，出國比賽如何避免染疫變成了場下最頭痛的問題。

劉文等表示，依照總會防疫規定，所有選手賽前仍須持PCR陰性報告才能下場，比賽結束後也會提醒選手務必戴上口罩，減少與其他人接觸機會，盡力降低染疫風險。

烏蘭巴托大滿貫賽將於6月24日登場，劉文等表示，待比賽結束後，部分隊員將拉去西班牙參加國際訓練營移訓，再轉往匈牙利參加7月8日登場的布達佩斯大滿貫賽，預計將於7月12日搭機返台。