快訊

逆子縱火燒死8家人 長媳妹妹崩潰痛喊：會判他死刑嗎？

桌球／林昀儒廖振珽台灣內戰吞敗 WTT男雙首輪出局

中央社／ 台北16日電
林昀儒(左)與廖振珽。 報系資料照
林昀儒(左)與廖振珽。 報系資料照

由台灣「桌球教父」莊智淵與徒弟彭王維聯手的師徒檔，今天在WTT球星挑戰賽薩格勒布男雙會內首輪，在首局先失劣勢下連趕3局，以3比1逆轉勝自家人林昀儒廖振珽

WTT球星挑戰賽本週雙線進行，包括林昀儒、莊智淵與女將陳思羽與鄭怡靜等人，都參加克羅埃西亞的薩格勒布（Zagreb）站，至於陳建安則飛往南美洲秘魯參加利馬（Lima）站。

WTT薩格勒布會內賽今天登場，男雙首輪上演「台灣內戰」，由林昀儒和廖振珽，強碰「師徒檔」莊智淵與彭王維。

「林廖配」今年3月在WTT球星挑戰賽杜哈站，從資格賽起一路闖關打進壓軸決賽，最終雖名列亞軍，代表「合拍」仍有一定水準，沒想到今天首役栽在自家人的手上。

今天開賽「林廖配」首局先以11比6拿下，次局也一度以7比2握有大幅領先，沒想到「師徒檔」拉出一波9比2瘋狂攻勢，不僅後來居上，還成功將戰局扳平。

第3局雙方一路纏鬥，「師徒檔」在局末浪費2個局點機會，讓對手成功追平，關鍵時刻兩人連拿2分，包括一次廖振珽的失誤，以12比10拿下「聽牌」。

「林廖配」第4局開局連拿4分領先，卻沒能延續領先至局末，在8比6領先之際連丟4分，反讓「師徒檔」再次逆轉。

莊智淵與彭王維雖浪費一個寶貴的賽末點，不過接下來靠著對手回擊失誤，仍以11比9淘汰自家人，拿下8強門票。

莊智淵 林昀儒 廖振珽

延伸閱讀

桌球／「改變是對的」 現任教練談林昀儒如何走出瓶頸

桌球／「粉絲心臟爆擊」 林昀儒返家隔離曬超萌自拍

桌球／確診後林昀儒最新3採陰性 晚間回宜蘭居檢

桌球／落地採檢陽性…林昀儒今二採陰性 3日將進行複驗

相關新聞

印尼羽賽／難擋地主組合猛攻 麟洋配16強賽止步

總獎金120萬美元的印尼羽球公開賽，我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，今天在男雙16強賽遭遇地主搭擋庫蘇馬瓦達納（Pr...

桌球／林昀儒廖振珽台灣內戰吞敗 WTT男雙首輪出局

由台灣「桌球教父」莊智淵與徒弟彭王維聯手的師徒檔，今天在WTT球星挑戰賽薩格勒布男雙會內首輪，在首局先失劣勢下連趕3局，...

柔道／奧運積分開跑 楊勇緯出征烏蘭巴托大滿貫賽

雖然東京奧運結束還不滿1年，柔道奧運積分賽已準備啟動，體育署副署長洪志昌今天表示，包括楊勇緯、連珍羚與林真豪在內，18日...

健美／具10年跆拳道經歷 李丁龍夢想盃摘新秀亞軍

有「女神製造機」之稱的STARFiSH星予運動經紀旗下健美選手李丁龍，今年在盛大的夢想盃Dream Cup Taiwan...

網球／蠻牛要當爸了？ 西班牙媒體爆料納達爾愛妻已懷孕

36歲的「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在法網奪下第22座大滿貫冠軍，西班牙媒體《Hola》近日則爆料，納達爾的愛妻佩蕾洛（Mery Perello）已經懷有身孕，納達爾應該要當爸了。

足球／旅歐小將袁永誠暢談追夢旅 謝老爸賣房也要力挺

去年成為我國首位獲得歐洲足球職業合約的旅歐小將袁永誠，今天舉行返台記者會暢談過去幾年的追夢心情，而將西班牙甲級聯賽當作目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。