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逆子縱火燒死8家人 長媳妹妹崩潰痛喊：會判他死刑嗎？

網球／蠻牛要當爸了？ 西班牙媒體爆料納達爾愛妻已懷孕

聯合新聞網／ 綜合報導
納達爾和愛妻佩蕾洛。 圖擷自IG
納達爾和愛妻佩蕾洛。 圖擷自IG

36歲的「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在法網奪下第22座大滿貫冠軍，西班牙媒體《Hola》近日則爆料，納達爾的愛妻佩蕾洛（Mery Perello）已經懷有身孕，納達爾應該要當爸了。

納達爾與小3歲的佩蕾洛是青梅竹馬，兩人愛情長跑14年，2019年10月小倆口在家鄉馬優卡島完婚。《Hola》放上法網結束後，夫妻檔和友人一同搭乘私人遊艇度假的照片，直指穿著連身泳衣的佩蕾洛小腹凸出，再加上先前法網期間，她幾乎戴著口罩、穿著寬鬆衣服，西媒因此推測她已經懷孕。　　　

2年前納達爾受訪時曾說過：「我很喜歡小孩子，不能沒有家庭生活。」看來和佩蕾洛結婚後計畫生下愛的結晶也不意外，且網壇三巨頭中，瑞士天王費德勒（Roger Federer）、塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）都早已為人父，納達爾或許很快就會趕上他們的腳步，開啟另一個人生階段。

納達爾 法網 費德勒 約克維奇

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