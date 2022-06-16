印尼羽賽／難擋地主組合猛攻 麟洋配16強賽止步

總獎金120萬美元的印尼羽球公開賽，我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，今天在男雙16強賽遭遇地主搭擋庫蘇馬瓦達納（Pramudya Kusumawardana）／拉畢丹（Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan），最終麟洋配就以16：21、21：17、14：21敗北，止步於16強賽。

王齊麟／李洋上周印尼名人賽在8強止步後，本周續戰等級更高的印尼公開賽，並在首輪賽事僅花31分鐘就輕取泰國組合晉級到16強，不過今天碰上世界排名第16名的印尼地主組合庫蘇馬瓦達納／拉畢丹卻陷入苦戰。

麟洋配與瓦達納／拉畢丹前一次碰頭由麟洋配以直落二拿下勝利，不過今天帶著地主優勢出賽的瓦達納／拉畢丹卻展現十足韌性，在首局賽事中就一路領先以21：16先下一城。

第二局麟洋配雖然在前段一度領先，不過印尼組合又在局中追上比分，在14：14後麟洋配逐漸掌握場上節奏，以一波7：2扳平戰局。

決勝局印尼組合在上半場重新要回優勢，幾次搶網與變線攻擊得手取得8：2領先，並以11：6進入技術暫停，儘管麟洋配在換到打得較順手的下半場後不斷追分，最終仍是以14：21敗陣，無緣8強賽。