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花蓮2青少年跆拳道好手踢下金牌 將代表台灣出國比賽

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花崗國中學生林冠宇獲得冠軍，將代表台灣飛往保加利亞參加世界青少年賽事。圖／嘉里國小提供
花崗國中學生林冠宇獲得冠軍，將代表台灣飛往保加利亞參加世界青少年賽事。圖／嘉里國小提供

花蓮縣花崗國中林冠宇、海星高中任緯華，近日在跆拳道國手選拔賽雙獲金牌，將代表台灣到保加利亞參加世界盃賽事，兩人都是在嘉里跆拳道訓練站培訓的好手，嘉里國小校長紀忠呈說，兩人當選國手，成為其他小選手的榜樣，期盼在世界賽能有好的表現。

新城鄉嘉里國小跆拳道風氣盛行，一直以來都有優異表現，學校獲得教育部補助成立跆拳道三級培訓站，目前共有51名選手接受訓練，國小到高中都有。

111年度培育優秀或具潛力運動選手排名賽暨2022年世界少年、世界青少年、亞洲少年、亞洲青少年跆拳道錦標賽國家代表隊選拔賽，本月9日至13日在花蓮中正體育館舉行，林冠宇和任緯華分別踢下國中、高中組冠軍，取得參加8月在保加利亞舉辦的世界少年、青少年賽事的國手資格。

紀忠呈表示，目前就讀花崗國中二年級的林冠宇是嘉里國小校友，身材瘦高，很適合練習拳道，雖然一直到國小6年級時才開始接受訓練，很快就大放異彩，國小畢業前夕獲得全國少年盃銀牌、國一參加全國原住民運動會獲得銀牌，這次更一舉踢下金牌。

身高185公分的海星高中二年級學生任緯華，國中時接觸跆拳道，也在嘉里訓練站受訓。這次參加青少年78公斤級賽事，以王者氣勢奪下金牌，取得世界青少年78公斤級國手資格，這是他第一次在全國賽事獲得冠軍，直說不敢置信，好像在作夢一樣。

紀忠呈說，嘉里國小從2017年推動跆拳道，獲教育部肯定，在學校設置跆拳道三級培訓站，與慈濟醫院運動醫學中心合作，也引進慈濟科技大學王錠堯教授帶領的運動科學小組，協助選手專項體能、健康監測、運動傷害防護等，很開心培育花蓮在地優秀子弟成為國手，期盼國際賽能有好表現。

花蓮海星高中學生任緯華在跆拳道選拔賽獲得冠軍，將代表台灣飛往保加利亞參加世界少年賽事。圖／嘉里國小提供
花蓮海星高中學生任緯華在跆拳道選拔賽獲得冠軍，將代表台灣飛往保加利亞參加世界少年賽事。圖／嘉里國小提供

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