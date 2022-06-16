快訊

不堪供應鏈瓶頸和債務 90高齡化妝品牌露華濃聲請破產

「3+4」旅館批無指引難管控 羅一鈞：陰性證明方式不限

網傳總統蔡英文確診 府：惡質假訊息已報警

聽新聞
test
0:00 / 0:00

游泳／中正盃台中登場 盧秀燕為世錦賽中華隊授旗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
盧秀燕為第19屆FINA游泳世界錦標賽中華隊授旗。圖／台中市運動局提供
盧秀燕為第19屆FINA游泳世界錦標賽中華隊授旗。圖／台中市運動局提供

111年全國中正盃游泳錦標賽今起至20日於台中北區國民運動中心登場，此為中華奧林匹克委員會成立100周年系列慶祝活動中，唯一一場游泳全國賽事；台中市長盧秀燕今日在運動局長李昱叡陪同下出席活動開幕儀式，除歡迎全台游泳好手齊聚台中參賽交流，也感謝中華奧林匹克委員會與中華民國游泳協會等單位長年支持游泳運動發展，培育國家運動人才。

盧秀燕指出，台中市政府今年有幸承接中華奧會100年慶祝的唯一游泳賽事全國中正盃游泳錦標賽，感謝中華奧會與中華民國游泳協會選擇至台中進行，她代表市府及市民竭誠歡迎。

盧秀燕進一步表示，台中市唯一具有國際標準游泳競賽館的國運中心即是「北區國民運動中心」，此為在她擔任立委任內爭取興建，這座以國際標準打造全台首創「一館三池（競賽池、跳水池、熱身池）」的水上活動室內競賽游泳館，自正式營運以來，除台中市市長盃、議長盃等全市性游泳賽事外，近2年運動局也積極與中華民國游泳協會合作，舉辦包括全國中區游泳錦標賽、全國春季游泳錦標賽、全國中正盃游泳錦標賽、全國總統盃游泳錦標賽、全國總統盃水球錦標賽、全國身障運動會游泳賽事等重大賽事，推動城市游泳運動風氣，以打造台中為游泳人才培育搖籃為目標邁進。

中華奧林匹克委員會副主席蔡家福表示，感謝盧秀燕提供國際級游泳場地，今年度適逢中華奧會成立一百周年，過去是紀政、楊傳廣，現在則是郭婞淳等運動選手為人熟知，感謝各界全力支持，也讚許台中市運動表現堪稱六都第一，期盼台灣體育成為每個家庭的一部分。中華民國體育運動總會秘書長王景成則感謝盧秀燕支持，預祝111年全國中正盃游泳錦標賽事成功。

今天現場同時舉行第19屆FINA游泳世界錦標賽授旗儀式，大會邀請盧秀燕授旗予中華隊總教練李澄峰，為前進匈牙利布達佩斯的中華隊13名國手及教練加油，其中包括台中頂尖好手王星皓、林姵彣與蔡秉融等，期勉選手展現最佳實力，為國爭光。

國民 中華隊 郭婞淳

延伸閱讀

台中+9523！停課是否再延1周？預計下午公布

全國中正盃游泳錦標賽今開幕 盧秀燕為國手授旗

台中學校停課是否再延1周？ 盧秀燕將再宣布

莫德納二劑18日開打 盧秀燕：將開設兒童疫苗快打站

相關新聞

卡達世足賽簽證國籍只能選中國？外交部：已復列台灣

外交部今指出，世界盃足球賽「球迷證」系統已更正回復我國國籍選項，標註為「台灣」。

花蓮2青少年跆拳道好手踢下金牌 將代表台灣出國比賽

花蓮縣花崗國中林冠宇、海星高中任緯華，近日在跆拳道國手選拔賽雙獲金牌，將代表台灣到保加利亞參加世界盃賽事，兩人都是在嘉里...

游泳／中正盃台中登場 盧秀燕為世錦賽中華隊授旗

111年全國中正盃游泳錦標賽今起至20日於台中北區國民運動中心登場，此為中華奧林匹克委員會成立100周年系列慶祝活動中，...

全國中正盃游泳錦標賽今開幕 盧秀燕為國手授旗

中華奧會100周年紀念暨全國中正盃游泳錦標賽今天在台中開幕，台中市長盧秀燕到場歡迎全國119隊、527名選手參與賽事，並...

印尼羽賽／想成頂尖先過這關 周天成連殺3新星成「守門員」

上週在印尼名人賽達奪下亞軍的我國羽球一哥周天成，近日續戰1000分級印尼公開賽，昨以3局擊敗世青賽3冠得主泰國新星昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），接連打敗多位明日之星，周天成的優異表現也令中國網友稱讚他是「一流守門員」。

網球／曾俊欣今年前三場大滿貫都不缺席 姐妹鬩牆詹詠然勝出

本周世界排名來到生涯新高第97名的「夜市球王」曾俊欣，在今天傳出遞補進入溫網會內賽的好消息，這也將是他生涯首度站上草地大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。