游泳／中正盃台中登場 盧秀燕為世錦賽中華隊授旗

111年全國中正盃游泳錦標賽今起至20日於台中北區國民運動中心登場，此為中華奧林匹克委員會成立100周年系列慶祝活動中，唯一一場游泳全國賽事；台中市長盧秀燕今日在運動局長李昱叡陪同下出席活動開幕儀式，除歡迎全台游泳好手齊聚台中參賽交流，也感謝中華奧林匹克委員會與中華民國游泳協會等單位長年支持游泳運動發展，培育國家運動人才。

盧秀燕指出，台中市政府今年有幸承接中華奧會100年慶祝的唯一游泳賽事全國中正盃游泳錦標賽，感謝中華奧會與中華民國游泳協會選擇至台中進行，她代表市府及市民竭誠歡迎。

盧秀燕進一步表示，台中市唯一具有國際標準游泳競賽館的國運中心即是「北區國民運動中心」，此為在她擔任立委任內爭取興建，這座以國際標準打造全台首創「一館三池（競賽池、跳水池、熱身池）」的水上活動室內競賽游泳館，自正式營運以來，除台中市市長盃、議長盃等全市性游泳賽事外，近2年運動局也積極與中華民國游泳協會合作，舉辦包括全國中區游泳錦標賽、全國春季游泳錦標賽、全國中正盃游泳錦標賽、全國總統盃游泳錦標賽、全國總統盃水球錦標賽、全國身障運動會游泳賽事等重大賽事，推動城市游泳運動風氣，以打造台中為游泳人才培育搖籃為目標邁進。

中華奧林匹克委員會副主席蔡家福表示，感謝盧秀燕提供國際級游泳場地，今年度適逢中華奧會成立一百周年，過去是紀政、楊傳廣，現在則是郭婞淳等運動選手為人熟知，感謝各界全力支持，也讚許台中市運動表現堪稱六都第一，期盼台灣體育成為每個家庭的一部分。中華民國體育運動總會秘書長王景成則感謝盧秀燕支持，預祝111年全國中正盃游泳錦標賽事成功。

今天現場同時舉行第19屆FINA游泳世界錦標賽授旗儀式，大會邀請盧秀燕授旗予中華隊總教練李澄峰，為前進匈牙利布達佩斯的中華隊13名國手及教練加油，其中包括台中頂尖好手王星皓、林姵彣與蔡秉融等，期勉選手展現最佳實力，為國爭光。