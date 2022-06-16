全國中正盃游泳錦標賽今開幕 盧秀燕為國手授旗

中華奧會100周年紀念暨全國中正盃游泳錦標賽今天在台中開幕，台中市長盧秀燕到場歡迎全國119隊、527名選手參與賽事，並且為即將趕赴匈牙利布達佩斯參國際游泳總會FINA世界錦標賽國手及教練授旗，期許選手成績優異，為國爭光。

這場賽事今起一連5天在台中市北區國民運動中心登場。盧秀燕說，台中市政府今年承接中華奧會一百年慶祝唯一游泳賽事，以及全國中正盃游泳錦標賽，感謝中華奧會、中華泳協選擇在台中舉行，她代表市府、市民以地主身分竭誠歡迎。

盧秀燕指出，台中市是酷城市，推廣酷運動，游泳是酷運動，因此市府大力支持，這幾年台中在各界栽培下，有多名游泳國手為國爭光，也預祝中正盃游泳錦標賽圓滿成功。她也感謝各界鼎力支持，打造游泳運動舞台，市政與大家一起推廣游泳運動。

盧秀燕說明，台中市政府近年極力推動水上運動並支持競技賽事，這次比賽場地北區國民運動中心，是她在立委任內爭取，當時前總統馬英九補助興建全國30個鄉鎮運動場館，每個場館補助二億元，當時前市長胡志強任內再追加7億元興建，為國內優質綜合型競技場地，擁有比賽用標準游泳池，為一館三池，有跳水池、競賽池，以及練習池。