印尼羽賽／想成頂尖先過這關 周天成連殺3新星成「守門員」

上週在印尼名人賽達奪下亞軍的我國羽球一哥周天成，近日續戰1000分級印尼公開賽，昨以3局擊敗世青賽3冠得主泰國新星昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），接連打敗多位明日之星，周天成的優異表現也令中國網友稱讚他是「一流守門員」。

周天成上週在印尼名人賽打敗年僅20歲、剛帶領印度奪下隊史首座湯姆斯盃冠軍的超級新秀拉克西亞（Lakshya Sen），而24歲的新加坡新科世錦賽冠軍駱建佑也是周天成的手下敗將。昨首輪碰上的昆拉武特則在2017至2019年完成羽球世青賽男單三連霸，成為史上第一人，他也是今年東南亞運動會金牌。

不過，世界排名第四的周天成近期對戰這3位國際羽壇新星取得6連勝，對上拉克西亞與昆拉武特則未嘗敗績，中國網友也大讚新秀要成為世界頂尖選手得先過周天成這關：「不愧是一流守門員」、「什麼天才少年都被打得披頭散髮」，並表示他保養有方：「關鍵都30多歲了，不僅面相看著年輕，還一直參賽，諶龍年紀比他大不了多少，現在都半引退了」、「比賽經驗足、心態穩、波瀾不驚、體能也不錯，沒有明顯短板，這樣的選手誰能輕易拿下，稍不留神就會被他拿下」。

周天成為了追求突破，自己利用運動科學、系統性訓練讓自己保持良好狀態：「要追求進步，就一定要接受新的東西，苦練當然重要，但關鍵是找到對的方法。」

周天成將在今天迎戰香港好手李卓耀，力拼八強門票。