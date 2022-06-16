網球／曾俊欣遞補進溫網會內賽 今年前三場大滿貫都不缺席

本周世界排名來到生涯新高第97名的「夜市球王」曾俊欣，在今天傳出遞補進入溫網會內賽的好消息，這也將是他生涯首度站上草地大滿貫賽舞台，今年前三場大滿貫賽事都不缺席。

20歲的曾俊欣在本周公布的ATP最新世界排名中來到生涯新高的97名，成為我國繼盧彥勳、王宇佐後，史上第三位擠進ATP男單前100名的選手，而今天再傳出，由於德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）法網傷勢未癒宣布退賽，曾俊欣也將以遞補第1順位直接挺進溫網會內賽。

曾俊欣過去曾在2019年參加溫網會外賽不過在首輪就止步，但今年前兩場大滿貫賽事曾俊欣都如願嚐到會內賽滋味，加上溫網也已經取得會內賽門票，如8月底的美網也能取得會內賽資格，將在一年內站上4大滿貫賽舞台；除了曾俊欣確定將在會內賽登場外，吳東霖與莊吉生目前也都已經取得在會外賽出賽的資格。

至於持續在為溫網備戰的我國女雙好手詹家姊妹詹詠然、詹皓晴，今天則是在伯明罕女網賽女雙8強賽上演姐妹鬩牆戲碼，最終詹詠然與澳洲搭擋史托瑟（Samantha Stosur）以6：4、3：6、10：7擊敗詹皓晴與她的日籍搭擋青山修子挺進到4強賽。