快訊

新竹輪胎行惡火奪8命！嫌犯燙傷插管治療 點頭坦承縱火

Fed升息三碼！台股早盤漲逾200點重返萬六 台積漲9元秒填息

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網球／曾俊欣遞補進溫網會內賽 今年前三場大滿貫都不缺席

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
曾俊欣遞補進入溫網會內賽，這將是他生涯首度站上草地大滿貫賽舞台，。 歐新社
曾俊欣遞補進入溫網會內賽，這將是他生涯首度站上草地大滿貫賽舞台，。 歐新社

本周世界排名來到生涯新高第97名的「夜市球王」曾俊欣，在今天傳出遞補進入溫網會內賽的好消息，這也將是他生涯首度站上草地大滿貫賽舞台，今年前三場大滿貫賽事都不缺席。

20歲的曾俊欣在本周公布的ATP最新世界排名中來到生涯新高的97名，成為我國繼盧彥勳、王宇佐後，史上第三位擠進ATP男單前100名的選手，而今天再傳出，由於德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）法網傷勢未癒宣布退賽，曾俊欣也將以遞補第1順位直接挺進溫網會內賽。

曾俊欣過去曾在2019年參加溫網會外賽不過在首輪就止步，但今年前兩場大滿貫賽事曾俊欣都如願嚐到會內賽滋味，加上溫網也已經取得會內賽門票，如8月底的美網也能取得會內賽資格，將在一年內站上4大滿貫賽舞台；除了曾俊欣確定將在會內賽登場外，吳東霖與莊吉生目前也都已經取得在會外賽出賽的資格。

至於持續在為溫網備戰的我國女雙好手詹家姊妹詹詠然詹皓晴，今天則是在伯明罕女網賽女雙8強賽上演姐妹鬩牆戲碼，最終詹詠然與澳洲搭擋史托瑟（Samantha Stosur）以6：4、3：6、10：7擊敗詹皓晴與她的日籍搭擋青山修子挺進到4強賽。

曾俊欣 詹皓晴 詹詠然

延伸閱讀

網球／曾俊欣挑戰賽拍落西國紅土高手 擠身世界百大後首勝

網球／約克維奇球王退位 曾俊欣排97創新高

網球／曾俊欣先盛後衰 布拉提斯拉瓦挑戰賽4強止步

網球／台灣網壇第三人！曾俊欣世界排名將進入百大

相關新聞

網球／曾俊欣遞補進溫網會內賽 今年前三場大滿貫都不缺席

本周世界排名來到生涯新高第97名的「夜市球王」曾俊欣，在今天傳出遞補進入溫網會內賽的好消息，這也將是他生涯首度站上草地大...

印尼羽賽／一哥、一姐過頭關 小戴輕鬆過 小天血戰勝

BWF超級1000系列的印尼公開賽，我國「一姊」戴資穎、「一哥」周天成昨天雙雙擊敗對手晉級，日前在泰國公開賽奪下本季首冠...

溫網／持外卡復出 小威確定參戰

月底登場的溫網昨天公布，40歲女單傳奇小威廉絲將持外卡參賽，繼去年溫網傷退後再次站上大滿貫舞台，她預計在下周伊斯特本女網...

世足賽／門神全場4次撲救 哥斯大黎加連3屆晉會內賽

卡達世足賽最後一張門票，昨在跨洲附加賽由哥斯大黎加、紐西蘭爭奪，哥斯大黎加開賽第3分鐘就由坎伯先馳得點，最終以1：0獲勝...

印尼羽賽／首輪輕取泰國組合 「麟洋配」安抵男雙16強

總獎金120萬美元的印尼羽球公開賽今天進行首輪賽事，我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋在首輪遭遇泰國組合蘇柏（Supak...

印尼羽賽／前球王桃田賢斗又輸了 今年5站4度首輪出局

前世界球王、日本名將桃田賢斗，自去年11月讓出球王寶座後陷入空前低潮，今天在印尼公開賽首輪以19：21、21：19、14...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。