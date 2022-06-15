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印尼羽賽／首輪輕取泰國組合 「麟洋配」安抵男雙16強
總獎金120萬美元的印尼羽球公開賽今天進行首輪賽事，我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋在首輪遭遇泰國組合蘇柏（Supak Jomkoh）／吉丁努蓬（Kittinupong Kedren），以21：13、21：15直落二獲勝，前進16強賽。
麟洋配上周在超級500系列的印尼名人賽於男雙8強止步後，本周續戰超級1000的印尼公開賽，並在首輪遭遇世界排名第33名的泰國組合蘇柏／吉丁努蓬，雙方去年曾在泰國公開賽碰頭，當時麟洋配以直落二勝出。
而今天兩組人馬再度交手，麟洋配在首局打出4：0開局攻勢後就不曾落後，以21：13先下一城，儘管第二局泰國組合一度取得領先，不過局中麟洋配逆轉比數後又以一波5：0拉開比分差距，最終以21：15勝出，挺進到16強賽。
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