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印尼羽賽／前球王桃田賢斗又輸了 今年5站4度首輪出局
前世界球王、日本名將桃田賢斗，自去年11月讓出球王寶座後陷入空前低潮，今天在印尼公開賽首輪以19：21、21：19、14：21敗給丹麥基姆奇（Rasmus Gemke）後，今年前5站有4場在首輪出局。
在2018年9月登上世界球王寶座後，桃田賢斗一度連續166周在位，不過在去年11月奪下印尼名人賽冠軍後，他卻陷入空前的低潮，不僅在11月底將球王寶座讓給安賽龍（Viktor Axelsen），還在年終賽首戰就因為腰傷出局，接下來的世錦賽也棄賽。
而今年3月復出後，桃田賢斗首站德國公開賽就在首輪出局，儘管接下來的全英公開賽挺進到8強，但後續亞錦賽、泰國公開賽又都在首輪就敗北。
而今天的印尼公開賽首輪，桃田賢斗面對生涯對戰5場還不曾輸過的基姆奇，在首局就先被對手攻下一城後，第二局雖然扳平戰局，決勝局前段也一度緊咬比分，不過局中後逐漸被基姆奇拉開差距，最終以局數1：2敗下陣來，本季第4度在首輪出局。
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