快訊

具俊曄曬情侶鞋 跨海大放閃「我們熙媛也會喜歡！」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

印尼羽賽／前球王桃田賢斗又輸了 今年5站4度首輪出局

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
前世界球王、日本名將桃田賢斗。 新華社
前世界球王、日本名將桃田賢斗。 新華社

前世界球王、日本名將桃田賢斗，自去年11月讓出球王寶座後陷入空前低潮，今天在印尼公開賽首輪以19：21、21：19、14：21敗給丹麥基姆奇（Rasmus Gemke）後，今年前5站有4場在首輪出局。

在2018年9月登上世界球王寶座後，桃田賢斗一度連續166周在位，不過在去年11月奪下印尼名人賽冠軍後，他卻陷入空前的低潮，不僅在11月底將球王寶座讓給安賽龍（Viktor Axelsen），還在年終賽首戰就因為腰傷出局，接下來的世錦賽也棄賽。

而今年3月復出後，桃田賢斗首站德國公開賽就在首輪出局，儘管接下來的全英公開賽挺進到8強，但後續亞錦賽、泰國公開賽又都在首輪就敗北。

而今天的印尼公開賽首輪，桃田賢斗面對生涯對戰5場還不曾輸過的基姆奇，在首局就先被對手攻下一城後，第二局雖然扳平戰局，決勝局前段也一度緊咬比分，不過局中後逐漸被基姆奇拉開差距，最終以局數1：2敗下陣來，本季第4度在首輪出局。

桃田賢斗 世錦賽 麥基

延伸閱讀

印尼羽賽／30分鐘速勝楊佳敏 戴資穎6連勝晉級16強

印尼羽賽／一度滑倒濺血 周天成退泰國新星晉16強

美網／不擋俄羅斯球員 球王梅德維夫將挑戰男單衛冕

印尼羽賽／挑戰球王失利 周天成奪亞仍寫最佳

相關新聞

印尼羽賽／30分鐘速勝楊佳敏 戴資穎直落二晉級16強

BWF超級1000系列的印尼羽球公開賽今天繼續進行首輪賽事，我國一姊戴資穎在首輪遭遇世界排名第18名的新加坡好手楊佳敏，...

印尼羽賽／首輪輕取泰國組合 「麟洋配」安抵男雙16強

總獎金120萬美元的印尼羽球公開賽今天進行首輪賽事，我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋在首輪遭遇泰國組合蘇柏（Supak...

擊劍／鈍劍男團亞錦賽摘銅 創近12年最佳成績

在南韓首爾舉行的2022年擊劍亞錦賽今天落幕，我國在男子鈍劍團體賽一路擊敗阿拉伯聯合大公國、強敵中國大陸晉級4強，儘管最...

印尼羽賽／一度滑倒濺血 周天成退泰國新星晉16強

BWF超級1000系列的印尼公開賽今天繼續進行首輪賽事，我國一哥周天成在男單首輪賽事遭遇世界排名第18名的泰國昆拉武特（...

美網／不擋俄羅斯球員 球王梅德維夫將挑戰男單衛冕

8月底將登場的美國網球公開賽在今天宣布，將不會跟進溫網禁止俄羅斯與白俄羅斯選手參賽，但兩國選手必須比照法網以中立身份出賽...

印尼羽賽／前球王桃田賢斗又輸了 今年5站4度首輪出局

前世界球王、日本名將桃田賢斗，自去年11月讓出球王寶座後陷入空前低潮，今天在印尼公開賽首輪以19：21、21：19、14...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。